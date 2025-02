'El Cordobés' publica un vídeo con su hijo tras el cambio: "No me canso de repetírselo"

Ser padre es, sin lugar a ningún tipo de asomo de duda, una de las tareas más desafiantes a las que una persona puede llegar enfrentarse: no solo implica una gran responsabilidad, sino también un aprendizaje constante para poder acompañar a los hijos en cada etapa de su vida.

En este camino muchas veces ayuda tener referencias y ejemplos a seguir; figuras públicas que comparten con sinceridad sus experiencias y enseñanzas. Manuel Díaz 'El Cordobés' es uno de esos rostros célebres que no duda en mostrar a sus seguidores cómo vive su paternidad y las decisiones que toma para estar presente en la vida de sus hijos.

La publicación de El Cordobés con su hijo

Hace muy poco el torero quería compartir con sus segudidores uno de los cambios más importantes que ha experimentado su familia en los últimos meses: la mudanza de su hijo Manu a Madrid. A través de sus redes sociales ha dejado claro lo especial que es para él esta nueva etapa y cómo está intentando aprovechar al máximo cada oportunidad para fortalecer el vínculo con su hijo.

Una de las últimas stories de su cuenta de Instagram es una reflexión donde 'El Cordobés' ha compartido un emotivo video desde el Estadio Santiago Bernabéu, donde padre e hijo disfrutaron juntos de un partido de la Champions League. Un encuentro que no solo representaba un emocionante espectáculo deportivo, sino también un momento único entre ambos.

Esta situación recuerda a la emotiva fotografia que publicaban juntos hace unas semanas juntos, donde a través de un comunicado dejaba constancia de esas reflexiones que rigen sus valores para comportarse como padre:

Desde que Manu tomó la decisión de trasladarse a la capital para continuar con sus estudios, su padre ha sido muy consciente de lo fundamental que es estar presente. A pesar de sus compromisos profesionales, que lo llevan a viajar constantemente, el diestro se las ingenia para estar cerca de sus hijos en cada ocasión posible. Este partido de fútbol fue solo un ejemplo más de cómo busca compaginar su vida pública con su papel como padre: Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo...Ni siquiera yo, ¿ok? Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve a por ello y punto. No me canso de repetírselo a los tres…"