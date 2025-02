Adiós a Bertín Osborne: será sustituido por 'El Cordobés' en su programa de televisión tras lo ocurrido

Una noticia inesperada ha sacudido el plató de 'Ni que fuéramos Shhh' el programa de entretenimiento que se emite en Canal Quickie y que toma el relevo del antiguo 'Sálvame'. En un ambiente de sorpresa generalizada, se adelantó quién va a sustituir a Bertín Osborne en 'El Show de Bertín'. El que ha sido uno de los rostros más emblemáticos de la televisión española, dejará de presentar también el programa en Canal Sur según ha anunciado recientemente: una decisión que ha sido descrita como un "paréntesis" en su carrera televisiva, se debe a un nuevo proyecto en el que el cantante y presentador está involucrado.

El pasado viernes 14 de febrero Bertín Osborne revelaba su decisión durante la emisión de 'El Show de Bertín'. En mitad del programa, interrumpió el guion habitual para compartir una noticia que nadie esperaba: "Voy a hacer un paréntesis en mi vida televisiva y voy a dejar este programa durante una temporadita".

Bertín se despide de su programa en Canal Sur

Aunque no daba detalles precisos sobre los motivos de su retiro, dejaba claro que pretende que sea algo temporal y que su programa continuará emitiéndose en su ausencia. "Volveré después, pero el programa sigue", aseguraba Osborne, quien señaló que su despedida oficial se producirá en "cuatro o cinco semanas" y que su ausencia durará aproximadamente tres meses.

Aunque no mencionaba explícitamente su próximo destino, todas las pistas apuntaban a su participación en 'Tu cara me suena 12': un popular formato de Antena 3 que es conocido por contar con celebridades que imitan a artistas famosos en cada gala, y donde Bertín formará parte del elenco junto a figuras como Esperansa Grasia, Gisela, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Mikel Herzog Jr., Melani García, Goyo Jiménez y Yenesi.

Además, el programa contará con un cambio importante en el jurado, ya que Florentino Fernández recogerá la plaza que deja Carlos Latre, que ha sido fichado por Telecinco.

Pero, según se ha adelantado en 'Ni que fuéramos Shhh', Bertín Osborne no solo deja 'El Show de Bertín' para participar en 'Tu cara me suena' sino que su papel será asumido por Manuel Díaz ‘El Cordobés’. La noticia ha sido recibida con tanta sorpresa como¡ entusiasmo, ya que el torero ha demostrado tener un carisma y una conexión especial con el público especialmente después de su participación en 'El Desafío'.

Más allá de su nuevo reto televisivo, la polémica en la vida privada de Bertín Osborne por su relación con Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común podría estar detrás de esta decisión.

Polémica entre Bertín y Gabriela Guillen

El pasado mes de enero, un tribunal ratificaba la paternidad de Bertín Osborne, confirmando oficialmente que es el padre biológico del hijo de Gabriela Guillén. A pesar de que el presentador había reconocido la paternidad públicamente meses atrás, el proceso judicial seguía hacia adelante y finalmente ha sido la justicia quien le ha dado la razón a Guillén. Con esta sentencia, el cantante y actor está obligado a asumir no solo la paternidad legal del pequeño, sino también el pago de las costas del proceso y de una pensión con carácter retroactivo.

Sin embargo, la relación entre Bertín y Gabriela sigue siendo tensa: "No ha habido ningún contacto, todo sigue igual", relataba recientemente Guillén en declaraciones a la prensa. La empresaria dejaba claro que a pesar de la resolución judicial, no tiene intención de mantener una relación con el cantante: "No tengo relación con Bertín, ni quiero".

Este conflicto ha generado un gran revuelo mediático y aunque Bertín Osborne ya ha expresado su intención de conocer a su hijo, hasta el momento no se ha producido el encuentro. Según fuentes cercanas al presentador, "el momento de conocer al pequeño parece estar muy cerca", aunque aún no hay una fecha concreta para ello.