Enrique Ponce habla de la reconciliación con Luis Miguel: 5 años después de Paloma Cuevas

Enrique Ponce está en el centro de todas las miradas y no es de extrañar: el torero, que se ha consagrado a los ruedos durante décadas, está en un evidente punto de inflexión en su vida.

Después de haber anunciado su retirada definitiva de los toros con una emotiva gira de despedida, su futuro profesional se dibuja ahora en el mundo empresarial: un terreno en el que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos.

Pero no ha cambiado su carrera, también su vida personal está en plena transformación y es que los rumores sobre una posible boda con Ana Soria (su joven pareja desde hace varios años) no dejan de crecer, y cada vez parece más claro que la pareja podría dar un paso más en su relación.

Este punto de inflexión parece estar afectando a todos los aspectos de su vida, incluidas sus amistades. Y es que en los últimos días su nombre ha vuelto a estar relacionado con Luis Miguel: el famoso cantante mexicano con el que en su día tuvo una estrecha amistad y que se rompió hace ya varios años por una razón que siempre ha sido objeto de especulación.

El detonante no fue otro que Paloma Cuevas, exmujer del torero y actual pareja del artista. Cuando Ponce y Cuevas pusieron fin a su matrimonio en 2020 tras 24 años juntos, Luis Miguel se posicionó a favor de ella, lo que dinamitó su amistad con el torero. Desde entonces, según Ponce, no ha existido relación alguna entre ellos.

Pero esta semana la historia ha dado un giro inesperado. La revista Semana ha publicado en exclusiva que ambos se habrían reencontrado en Madrid, en un centro médico, y que el encuentro transcurrió en un ambiente de corrección absoluta, sin tensiones ni malos gestos. Una situación que habría sido impensable hace unos años y que ha desatado todo tipo de rumores sobre una posible reconciliación. Sin embargo Enrique Ponce no ha tardado en pronunciarse y ha negado rotundamente que ese encuentro haya tenido lugar. "No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé", afirmó el torero en unas declaraciones a Semana en 2022, postura que parece seguir manteniendo a día de hoy.

Así, a pesar de que los rumores de reconciliación han cobrado fuerza en los últimos días, las palabras del torero parecen haber dejado claro que, al menos por ahora, esa posibilidad no está sobre la mesa.