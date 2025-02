Sonsoles Ónega sorprende al anunciar el regreso de una colaboradora que abandonó el programa de muy malas maneras

Carmen Lomana ha regresado este lunes a la mesa de colaboradores de 'Y ahora Sonsoles', dos años después de su salida del programa en medio de la controversia. Sonsoles Ónega presentó su vuelta con humor, desafiando el dicho: “Vuelve Carmen Lomana y vamos a desafiar a aquello de que segundas partes nunca fueron buenas”, comentó la presentadora, a lo que la colaboradora respondió entre risas: “Ahora sí, ahora sí”.

El equipo del programa no pasó por alto la polémica que rodeó su primera etapa. Miguel Lago y Pilar Vidal bromeaban sobre la posibilidad de que Lomana volviera a enfadarse pronto. “Vamos a intentar que no se nos enfade hoy, y que ya se nos enfade la semana que viene”, dijo Lago. Ónega añadió: “Y que se quede un poquito más que la primera vez”. Pilar Vidal, con quien Lomana ya había tenido diferencias en 'Espejo Público', comentó que su único requisito para volver era tener más participación en los debates: “Quiere hablar. Es el único requisito que ha puesto”.

El regreso de Lomana estuvo marcado por un tono conciliador, aunque con indirectas humorísticas. “Y que si el programa se pudiera llamar 'Y ahora Lomana', lo llevaría bien también”, bromeó Lago. Sonsoles Ónega siguió el juego y le ofreció cederle el programa por un día. “No, gracias. Pero estoy encantada, eh. Es volver a casa”, respondió la colaboradora, dando por zanjado el tema antes de arrancar con el contenido del programa.

La primera etapa de Carmen Lomana en 'Y ahora Sonsoles' fue breve y terminó abruptamente en noviembre de 2022. Su descontento se hizo evidente en una emisión en la que se quejó en directo de no tener suficiente participación. “No voy a la televisión para hacer el paripé”, llegó a decir, insinuando que si no tenía espacio prefería marcharse. Días después, anunció en redes sociales que no volvería al magacín, asegurando que la entonces directora la había “ninguneado”.