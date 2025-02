Alba Díaz, hija de 'El Cordobés' abandona Madrid por este motivo: "Siento que estoy..."

Alba Díaz Martín con tan solo 25 años ya se ha consolidado como una de las influencers más queridas de España. Hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés', ha sabido forjar su propia identidad en redes sociales donde miles de seguidores ya siguen su día a día, sus viajes y sus reflexiones sobre la vida motivados por su estilo fresco y cercano que ha convertido a Alba en un referente en moda, estilo de vida y bienestar.

Este fin de semana la influencer ha conseguido sorprender a sus seguidores al abandonar Madrid y poner rumbo a Sevilla por un motivo muy especial: reencontrarse con su familia paterna y, sobre todo, apoyar a su hermana Triana, hija de Manuel Díaz y Virginia Troconis, que debutaba en una escuela de baile en la capital andaluza.

La creadora de contenido realizaba el viaje junto a su novio y su hermano Manuel para dar una visita por sorpresa a Triana, que no tenía idea de que sus hermanos estarían allí para animarla en su gran día. Durante su estancia, Alba recopiló varios momentos entrañables con la familia, disfrutando del buen tiempo en la finca de su padre o entrenando con Virginia Troconis; haciendo una Barbaco a con Manuel Díaz y, en el momento culminante, asistiendo al debut de Triana.

Desde el patio de butacas, no dejaron de aplaudir y animar a la joven, demostrando el fuerte vínculo que los une. Después del evento, Alba compartía un mensaje conmovedor en sus redes sociales donde dejaba constancia de la profunda conexión que siente con sus hermanos: "Siento que estoy en un punto precioso con ellos, aparte de hermanos somos mejores amigos.

La relación ha evolucionado y estamos en la misma, tenemos los mismos valores y pensamos muy parecido. Es interesante porque no tenemos la misma edad pero imagino que ese día llega y ya, sin avisar… Si de algo fardo a diario es de ellos, de cómo me enseñan siendo más pequeños que yo y cómo me han enseñado a querer. No sé qué haría sin vosotros, gracias por venir a este mundo…".