El error garrafal de Eduardo Casanova con Pilar Rubio que le lleva a pedir perdón: "¿Tú no entiendes de amor?"

Los talleres de 'Maestros de la Costura Celebrity' abrieron anoche, 9 de febrero, sus puertas, y empezaron un concurso frenético para descubrir cuál de los 12 famosos participantes es el mejor costurero de este país. Y entre los concursantes se encuentran Eduardo Casanova y Pilar Rubio, que ya tuvieron su primer "desencuentro".

El que fuera intérprete de 'Aída', en un momento determinado, quiso hablar de Sergio Ramos, el marido de Pilar Rubio, pero lo confundió con otro futbolista: Guti. Los jueces, que escucharon este comentario, fueron rápidamente a Pilar para contárselo.

Fue entonces cuando la presentadora se dirigió a Eduardo Casanova para recriminarle que "perdona, cariño. ¿Así que yo estoy casada con Guti? O sea, ¿yo estoy casada con Guti?", a lo que el compañero comentaba que "ay, no, perdóname. Pero es que yo no entiendo de fútbol".

Era en ese momento cuando Pilar replicaba, explicando que "pero no de fútbol, cariño, de personas. De amor. ¿Tú no entiendes de amor?", a lo que Eduardo intentaba excursarse preguntando que "¿pero Guti no se parece a tu marido?", a lo que ella, entre risas, respondía que "no, cada uno es distinto".