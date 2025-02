Detienen TVE por la polémica reacción de Pilar Rubio al comentario sobre Sergio Ramos: ''¿No se parece a tu marido?''

La nueva temporada de 'Maestros de la Costura' ha comenzado con gran expectación y, aunque todos los participantes han demostrado talento y entusiasmo, hay una figura que ya ha logrado destacar: Pilar Rubio. La presentadora y colaboradora de televisión no solo ha impresionado con su carisma y seguridad en el plató, sino que también ha protagonizado uno de los momentos más comentados del estreno.

El programa, que en esta edición cuenta con concursantes famosos, mantiene la misma esencia de temporadas anteriores: pruebas de confección, diseño y creatividad bajo la atenta mirada de los jueces y la presentadora Raquel Sánchez Silva. En esta ocasión, figuras del espectáculo y el deporte han aceptado el reto de demostrar sus habilidades en la costura, dando lugar a situaciones inesperadas y llenas de humor.

Pilar Rubio que es conocida en todo el país por su versatilidad en distintos formatos televisivos, ha brillado desde el primer momento. Sin embargo, lo que ha terminado captando la atención del público ha sido el intercambio de palabras entre ella y Eduardo Casanova, quien, en plena prueba, hizo un comentario que paralizó momentáneamente la dinámica del concurso.

El cineasta, que reconoció no ser un entendido en fútbol, confundía a Sergio Ramos con Guti, desatando la incredulidad de Rubio. Al ser informada por Lorenzo Caprile de la confusión, la presentadora no dudó en pedir explicaciones: "Perdona, cariño. ¿Así que yo estoy casada con Guti?". Casanova al darse cuenta del error intentaba justificarse asegurando que en su opinión,ambos futbolistas se parecían físicamente. "¿Pero Guti no se parece a tu marido?".

Lo que podría haber quedado en un simple lapsus se convirtió en un momento cómico que no ha tardado en hacerse viral. Rubio, lejos de molestarse, se lo tomó con humor y lanzó una broma en el total del programa: según ella, Casanova todavía "sigue resentido" por no haber sido invitado a su boda con Sergio Ramos. Para compensarlo, aseguró entre risas que organizaría una nueva ceremonia para que su compañero pudiera vestirla en ese gran día.