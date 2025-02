Una señora de Córdoba se enfrenta al equipo de 'First Dates': "No lo suelto"

Uno de los grandes éxitos de 'First Dates' es que permite a sus participantes mostrarse tal y como son: sin filtro y sin artificios. Aunque todos los solteros que cruzan las puertas del restaurante tienen su encanto, hay algunas personalidades que consiguen acaparar la atención de todos. Eso es justo lo que ha ocurrido con Araceli: una cordobesa de 76 años cuya espontaneidad y desparpajo han convertido su cita con Manuel, un empresario jubilado de 77 en un auténtico espectáculo.

Desde el primer minuto, Araceli dejó claro que la alegría es su sello de identidad. Recibió a su cita cantando 'Soy Cordobés' y reconoció que siempre había querido ser cantante. Manuel, sorprendido y encantado con la energía de su compañera de velada, no dudaba en halagar su atractivo y su carisma.

Uno de los momentos cumbres de la noche llegó cuando una de las camareras del programa se ofreció a guardarle el bolso a Araceli. Lejos de aceptar la ayuda, la cordobesa se mantuvo firme: "El bolso no lo suelto. Yo soy como los catalanes, no lo suelto porque la vida está muy mal. Además, tengo que pagar la cena". Ante la insistencia del equipo Araceli se reafirmaba en su postura con una de sus frases más memorables: "No, yo con mi bolso, soy más agarrada que un chotis".

Más allán del episodio del bolso, la cita entre Araceli y Manuel estuvo llena de complicidad. Descubrieron que compartían experiencias de vida muy distintas pero complementarias. Manuel, que nunca se ha casado, se mostró sorprendido por la seguridad y el humor de su cita. "No has tenido cargo de mujer ni de hijos, así habrás juntado dinero".

Uno de los momentos más íntimos de la cena llegó cuando Manuel confesó haber superado un cáncer. Araceli, que perdió a su marido por la misma enfermedad tras 48 años de matrimonio, se mostró comprensiva y afectuosa. Al final de la velada los dos decidieron que sí querían seguir conociéndose y Aunque Araceli hizo dudar a Manuel por un momento, finalmente accedió a una segunda cita.