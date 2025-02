Salen a la luz detalles del último conflicto de Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "Hablará de la cárcel"

Tras la auténtica bomba que ha supuesto en la familia lo ocurrido con Alma, la hija de Anabel Pantoja, ahora llega otra nueva patata caliente a uno de los clanes más polémicos de España. En esta ocasión el epicentro del terremoto mediático es la anunciada docuserie de Isabel Pantoja: un proyecto que no solo ha generado mucha expectación entre sus seguidores, sino también una amenaza directa de Kiko Rivera, que ha amenazado con tomar acciones legales si su madre menciona detalles de su vida y la de su familia en la producción.

La tonadillera (que en el pasado ha mantenido un cierto hermetismo respecto a su vida privada) ha decidido dar un giro radical en su estrategia. Según ha revelado Antonio Rossi en el programa 'Vamos a ver', Isabel Pantoja no solo está dispuesta a contar su historia sin reservas, sino que también abordará episodios delicados como su paso por la cárcel.

Lejos de ser un simple repaso biográfico, esta serie documental promete explorar cada uno de los momentos más controvertidos de la vida de la cantante: "Hablará de la cárcel. Hablará de todo, de todos" explicaba Rossi, dejando claro así que Isabel Pantoja quiere contar su versión sin tapujos.

La docuserie de Isabel Pantoja

El periodista también adelantaba que el acuerdo para la realización de la docuserie está prácticamente cerrado y que la intención de la cantante es solventar de una vez por todas sus problemas económicos: "en semanas podremos decir que finalmente se habrá cerrado, que se habrá llegado a un acuerdo".

Este nuevo rumbo profesional ha encendido las alarmas en el entorno de Kiko Rivera que, según informaciones recientes, está dispuesto a acudir a los tribunales si su madre incluye referencias directas a él, a su esposa, Irene Rosales, o a sus hijas. Las fuentes cercanas afirman que Isabel habría decidido no mencionar expresamente a su primogénito en la serie para evitar más conflictos, aunque eso no impedirá que la figura de Paquirri, padre de Kiko y gran amor de la tonadillera tenga un papel central en la historia.

La serie documental no está dirigida principalmente al público español, sino al estadounidense. Isabel Pantoja pretende con este proyecto reposicionarse y expandir su carrera más allá de las fronteras hispanohablantes. Esta estrategia, combinada con su gira del 50 aniversario, podría ayudarle a mejorar su complicada situación financiera. Según Rossi la artista está cerca de firmar un acuerdo millonario que le permitiría reducir su deuda con Hacienda, que supera los tres millones de euros.

Pese a la polémica que rodea la producción, Isabel Pantoja parece tener claro que esta es su gran oportunidad. Aunque su relación con Kiko Rivera esté más tensa que nunca, la cantante está decidida a seguir adelante con un relato que, según fuentes cercanas, promete ser honesto y sin concesiones.

Por su parte, Kiko Rivera también está moviendo ficha. Se rumorea que está en conversaciones con productoras para desarrollar su propia serie autobiográfica, en la que él mismo se interpretaría en parte de los episodios: "Tengo muchas cosas que contar y no me callaría nada. Mi vida da para un serial completo", pero esta aparente contradicción entre su postura frente a la serie de su madre y su propio proyecto no ha pasado desapercibida para los seguidores de la familia.