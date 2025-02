Primeras palabras de Laura Moure sobre su problema de salud: "Bastante grave"

Estas semanas todas las miradas han estado posadas sobre Laura Moure, la copresentadora de 'La ruleta de la suerte', que ha celebrado su décimo aniversario en el programa de Antena 3. La exmodelo que comparte pantalla con Jorge Fernández se ha convertido en una pieza clave del concurso, contribuyendo al éxito diario del formato y logrando que día tras día millones de espectadores sintonicen la cadena para disfrutar de una hora de entretenimiento antes de los informativos del mediodía.

Con motivo de esta fecha especial, Moure ha concedido una entrevista al diario Marca donde ha repasado su trayectoria en el programa y ha compartido algunas de sus experiencias más difíciles durante esta década. En la conversación la presentadora ha hablado sobre sus inicios en televisión, su evolución en el plató y los retos que ha enfrentado en estos años.

La madrileña ha recordado su primer día en el concurso con emoción y cierta nostalgia. "Lo pasé con muchísimos nervios, no me enteraba de nada". También ha destacado el apoyo que recibió desde el primer momento por parte de todo el equipo: algo que le habría permitido adaptarse con el tiempo y sentirse cada vez más cómoda en su posición

Respecto a la dinámica del programa, a cómo funciona, Moure ha destacado que hasta la fecha no ha habido otro formato similar en la televisión actual y ha destacado por encima de todo la conexión con la audiencia como uno de los factores fundamentales de su éxito: "Realmente estamos muy pendientes de llegar a la gente que está en casa".

Sobre lo que concierne a la relación con sus compañeros de trabajo, la presentadora se mostrado verdaderamente efusiva y agradecida: "Nos queremos todos un montón, nos apoyamos en todo y estamos pendientes de lo que cada uno necesita".

El problema de salud de Laura Moure

Sin embargo no todo ha sido fácil en su trayectoria. Durante la entrevista Moure recordaba algunos de los momentos más complicados que ha vivido en el plató, entre ellos una aparatosa caída que le provocó la fractura de un pie. Pero más allá de los accidentes, la copresentadora también hizo referencia a un problema de salud más serio que sufrió hace un año: "Tuve un problema de salud bastante grave", explicaba sin entrar en detalles, pero dejando claro que en esos momentos fue cuando más sintió el respaldo de su equipo: "Cuando tienes un mal momento es cuando quizá más te das cuenta de qué manera está la gente".

