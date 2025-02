Virginia Troconis toma la decisión tras 21 años de matrimonio con 'El Cordobés': "Miro atrás.."

Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés' han formado y consolidado una de las parejas más inspiradoras y admiradas de España. Su historia de amor que empezo hace ya más de dos décadas en Venezuela, se ha fraguado con el tiempo para convertirlos en un referente nacional de estabilidad y compañerismo.

Ahora que se cumplen 21 años de su matrimonio, la modelo venezolana ha tomado la decisión de compartir con el público unas fotografías inéditas que hasta la fecha nadie había visto.

A través de su cuenta de Instagram, Virginia ha querido celebrar este aniversario tan especial abriendo su álbum de recuerdos junto a su esposo. En tota ha publicado trece imágenes que reflejan distintos momentos de su vida en común: en ellas se les puede ver sonrientes, vestidos de gala, mirándose a los ojos con complicidad o posando frente a la emblemática Plaza de España en Sevilla. También ha incluido instantáneas más informales en las que aparecen con atuendos casuales, sentados en un banco o paseando por su finca 'Cerro Negro' (el lugar donde residen junto a sus hijos, Manuel y Triana).

El emotivo post ha ido acompañado de un mensaje lleno de amor y gratitud hacia el extorero, en el que la modelo reafirma el vínculo que los une: "Miro atrás y solo te veo a mi lado, y miro hacia delante y solo quiero tenerte a mi lado". Además ha expresado su alegría por lo que han construido juntos en estos años: "Qué amor más bonito hemos conseguido".

Manuel Díaz 'El Cordobés' no se ha quedado atrás también ha querido hacer público su amor y agradecimiento hacia Virginia en este aniversario. En su perfil de Instagram, el ex torero ha compartido una imagen en la que ambos aparecen paseando por un campo de flores y cogidos de la mano. Acompañando la fotografía ha escrito unas palabras llenas de sentimiento: "Tú haces fácil este camino y me siento la persona más feliz del mundo por seguir caminando junto a ti".