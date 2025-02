Sale a la luz el plan de David Rodríguez tras descubrir que el foco de la investigación se centra en él: «Contar muchas cosas de su pareja»

La situación no mejora para Anabel Pantoja y David Rodríguez. Desde que salió a la luz que la pareja está siendo investigada por un presunto delito de malos tratos a su bebé Alma, el foco está puesto en ellos para conocer las últimas novedades.

La calma no llega a la familia y la situación parece que no va a mejorar en los próximos meses. El proceso está lejos de cerrarse, puesto que la nueva magistrada designada para llevar el caso ha estipulado un tiempo máximo de 6 meses para cerrar la fase de instrucción, por lo que previsiblemente se alargará hasta el próximo julio. Una vez recabadas todas las pruebas y elaborado el informe, la jueza decidirá si se abre juicio oral contra la sobrina de Isabel Pantoja y su novio o si, por el contrario, se archiva la causa al no apreciar indicios de delito.

La primera medida que ha tomado el Juzgado 4 de San Bartolomé ha sido solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial en el que sucedió el episodio que provocó que la pequeña Alma tuviese que ser ingresada de urgencia. Como ha relatado su padre en su declaración ante el juez estaba con él en el interior de su coche mientras Anabel hacía unas compras, por lo que el foco de la investigación está puesto en David.

El centro comercial ya ha puesto las grabaciones a disposición de la Justicia, y se espera que muestren qué sucedió y corroboren si lo que contó el fisioterapeuta cordobés se corresponde con la realidad.

«Es él el que está con ella, cuando la cosa se pone peor es él el que llama a Anabel, ella sale del centro comercial y se dirigen a la clínica Roca sobre las seis o siete de la tarde. Allí atienden a la niña y es cuando se pone peor y deciden trasladarla al hospital. Todo se centra en David porque es él quien estaba con ella, no Anabel Pantoja, que llega cuando su novio le llama», comentaron en 'Vamos a ver'.

«Hasta donde sabemos, la niña estaba bien y sufre lo que sufre en el interior del coche mientras Anabel está fuera, y yo creo que se van a centrar en las maniobras que él hace, la clave es si se va a poder ver o no qué tipo de maniobras hace, pondrán el foco para saber si concuerda o no con las lesiones».

La reacción de David Rodríguez al conocer que está en el foco de la investigación

Tras las declaraciones de los padres y solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial, la investigación se está centrando en David Rodríguez, pero la pareja de Anabel Pantoja parece tener un plan para salir exculpado de lo ocurrido.

«Cuando David habla les llama la atención, que sin preguntarle, da muchas más explicaciones de lo previsto. Eso provoca un determinado alarmismo», desveló María Patiño en 'Ni que fuéramos'.

«Él, en vez de ceñirse a lo del parking, empieza a contar muchas cosas que afectan a su pareja», relató la presentadora. «Toman conciencia de que hay una necesidad por parte de David exculpatoria», termina diciendo Patiño dando a entender que el objetivo del fisioterapeuta sería centrar el foco en otra persona.