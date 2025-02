El 'adiós' de Laura Moure con 'La Ruleta de la Suerte tras 10 años: "No he podido tomar mejor decisión"

Uno de los grandes secretos del éxito de programas de televisión tan emblemáticos como 'Pasapalabra' o 'La Ruleta de la Suerte' está, en buena medida, en la calidad humana de los profesionales que forman parte de ellos. Si bien los concursos se sustentan en dinámicas entretenidas y llenas de tensión, es el carisma y la cercanía de sus presentadores y colaboradores lo que realmente convierte a estos programas en referentes del entretenimiento. En el caso de 'La Ruleta de la Suerte', uno de los rostros más queridos y, a la vez, más desconocidos por el público es el de Laura Moure: copresentadora del programa desde hace una década.

El programa de Antena 3 acaba de celebrar sus diez años con Moure en el plató, un hito marcado por momentos memorables que han quedado grabados en la memoria de los telespectadores. En un emotivo reconocimiento por parte de la cadena, se recopilaban los mejores momentos de Laura, aquellos que destacaban su energía, simpatía y su toque único al frente de La Ruleta. Entre esos recuerdos no han faltado sus famosos bailes durante las pruebas musicales o sus inesperadas demostraciones de talento como cantante, sorpresas que no solo han dejado huella en los concursantes sino también en el público que la sigue día a día.

Laura Moure cuenta cómo ha sido la despedida

En una reciente entrevista con la cadena, Moure reflexionó sobre su evolución en el programa y cómo, a lo largo de estos diez años, ha vivido un cambio significativo en su vida profesional y personal. “No he podido tomar mejor decisión”, afirmó al recordar cómo llegó a La Ruleta de la Suerte cuando su vida en el mundo de la moda parecía tener su mayor auge. Después de una intensa carrera viajando por el mundo de la moda y la publicidad, Laura recibió una llamada que cambiaría su destino: el casting para el programa.

En un primer momento la decisión no fue fácil. “Tuve muchas dudas sobre si quedarme o no”, confesó, pero mirando atrás, no tiene más que palabras de agradecimiento por el giro que dio su vida. "Nunca me había imaginado haciendo esto, pero se dio así. Solo puedo agradecer", expresó.

Al hablar sobre su trabajo anterior en el mundo de la moda, Laura Moure rememoró el ajetreo constante que implicaba su carrera en ese sector: “Viajaba muchísimo, estaba siempre lejos de mi familia y me sentía sola. Era un no parar”. Si bien recuerda aquellos días con cariño, Laura destacó que la estabilidad que encontró en La Ruleta de la Suerte ha sido clave para su bienestar personal. “Nunca me he inspirado en nadie, creo que lo que hago es muy diferente. No me gusta imitar, me gusta ver lo que me fluye”, explicó refiriéndose a cómo en la televisión puede ser ella misma, algo que en la moda no siempre era posible debido a la naturaleza cambiante de su trabajo.

Al reflexionar sobre su futuro en el programa Laura es tajante: “En diez años me veo aquí”, dijo con una gran sonrisa, segura de que La Ruleta de la Suerte seguirá siendo un éxito. La copresentadora dejó claro que lo que más valora de su paso por el programa es la conexión genuina con el público. “Aquí lo que se respira es todo amor” subrayaba con una afirmación que refleja el ambiente cálido y cercano que ha logrado cultivar junto a sus compañeros, especialmente con Jorge Fernández, el presentador del programa. La química entre ambos es una de las claves del éxito del programa, y sus momentos de complicidad se han convertido en uno de los mayores atractivos para los seguidores.

Finalmente, Laura ha compartido un mensaje para aquellos que la siguen y para los que buscan encontrar su propio camino en la vida: "Que sigan su corazón y que hagan lo que realmente sienten que les va a gustar y que les va a hacer feliz". Con una despedida cargada de emoción, Moure dejó claro que La Ruleta de la Suerte ha sido, sin lugar a dudas, la mejor decisión de su vida. Y, después de diez años, sigue demostrando que, más allá de los concursos, lo que realmente importa en televisión es la autenticidad y el cariño de quienes la hacen posible.