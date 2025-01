La madre de Anabel Pantoja emite un comunicado confirmado el diagnóstico de Alma

Anabel Pantoja y David Rodríguez ya están en casa con su hija Alma. Después de 18 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, la pequeña recibía el alta este lunes, como la influencer compartía a través de sus redes sociales con una imagen de los tres frente al mar: "No es la mejor foto, pero sí lo que visualicé estos 18 días en mi cabeza para sostenerme cada día. Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón AGRADECER todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días" ha expresado emocionada, agradeciendo las muestras de cariño y el apoyo que han sentido durante la hospitalización de su niña.

Como ha reconocido, "la vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener SALUD Y VIVIR". Si me permitís un consejo, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros Te Quiero" ha transmitido a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

A partir de ahora como revelaba en su comunicado, "nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los 3". Y eso están haciendo, como Anabel ha mostrado a través de una historia que ha compartido esta mañana disfrutando de algo tan sencillo como desayunar en la terraza de su casa después de casi tres semanas sin abandonar el hospital. "Ni un millón de euros" ha confesado, dejando claro que no cambia por nada la felicidad de volver a casa con su pequeña.

Y aunque por el momento no se ha dejado ver ante las cámaras, sí lo ha hecho su novio David, que no ha dudado en salir a la puerta de su domicilio para atender a la prensa y revelar cómo se encuentra Alma. "Estamos muy bien, muy felices de estar en casa" ha expresado en conversación con la reportera del programa 'Vamos a ver', reconociendo que era algo con lo que "llevaban 18 días soñando". "Los últimos días fueron buenos, la niña evolucionaba positivamente. Nuestras mentes soñaban", ha confesado, repitiendo lo contentos que están porque esta pesadilla haya terminado y su niña haya recibido el alta.

"Los primeros días fueron durísimos, si me haces recordarlo me emociono, pero la evolución ha sido muy favorable, casi un milagro" ha asegurado. "Lo he pasado fatal, solo el que sea padre lo puede llegar a entender. Tan chica que no te ha dado tiempo a disfrutarla y verla así... pero eso se olvida porque nuestra niña está perfecta, está increíble, tal y como la recordábamos" ha añadido emocionado.

Respecto a cómo está Anabel, David ha revelado que su pareja "es la que peor lo ha llevado. Sabéis cómo es y todo lo magnifica, pero ya súper bien. Esta primera noche ha sido increíble, de poder descansar sobre todo". "Porque no salimos del hospital, estuvimos encerrados hasta que pasaron 10 u 11 días, pero ya bien. Estar encerrados pq no salimos ahasta q pasaron 10 o 11 dias, pero ya bien. Eso queda atrás, no lo queremos ni recordar, solo para apreciar la realidad de lo que es la vida. Ahora tranquilos, algunas revisiones y empezar a vivir como teníamos planeado" ha zanjado.

El fisioterapeuta cordobés también ha hablado con el programa 'Espejo Público' y, como ha revelado, su pequeña está "perfecta": "La verdad es que nunca hemos llegado a ver que esto estaba cerca, pero ha tenido una evolución tremenda y los médicos han sido increíbles. Hemos cumplido nuestro sueño por fin de cruzar la rotonda del pueblo, que lo estábamos deseando. Hacía mucho que no veíamos el sol. La niña está perfecta, está súper bien y aquí parece que no ha pasado nada, así que nosotros felices" ha reconocido.

"Agradecemos el trato que habéis tenido porque los primeros días no era agradable que nos grabasen y demás después de días sin dormir, y con nuestras caras de preocupación. Han sido días duros, pero ya no me acuerdo. Hemos formado un equipo perfecto ayudándonos entre todos" ha añadido, agradeciendo el apoyo incondicional tanto de sus padres como de la madre de Anabel, además de sus amigos que no les han dejado solos ni un solo momento.

Su sueño, ahora mismo, como ha desvelado, "pasear con ella que es lo que más anhelábamos" y seguir disfrutando de esta etapa tan especial como padres primerizos tras la recuperación de su pequeña.

Habla la madre de Anabel

Si hay alguien que ha estado incondicionalmente al lado de Anabel Pantoja y de David Rodríguez durante el ingreso hospitalario de su hija Alma, y que se ha convertido en un pilar fundamental para la pareja en el momento más complicado de su vida en el que la preocupación por su pequeña era máxima, esa ha sido sin duda la madre de la influencer, Merchi Bernal.

Cada día, durante los 18 que la recién nacida ha estado ingresada, veíamos llegar a la excuñada de Isabel Pantoja al hospital, manteniendo la entereza ante las cámaras a pesar que tampoco fue un trance fácil para ella ver a su hija "destruida" y a su nieta luchando por recuperarse.

Afortunadamente, y tras una evolución "casi milagrosa" -como David ha confesado ante las cámaras de 'Vamos a ver'- Alma recibía el alta hospitalaria este lunes y ya se encuentra de regreso en casa con sus papás y su entregada abuela.

Una feliz noticia que Anabel compartía con sus seguidores en su cuenta de Instagram con un emocionante mensaje, y sobre la que ahora se ha pronunciado Merchi a través del mismo canal que su hija. A pesar de que siempre ha intentado permanecer en un discreto segundo plano, la exmujer de Bernardo Pantoja no ha dudado en dar un paso al frente para publicar su propio comunicado agradeciendo las muestras de cariño y apoyo que ha recibido durante el ingreso de su nieta.

"Hoy con algo más de fuerzas y ya en casita, desde aquí quiero agradecer todos esos mensajes que me habéis enviado. Los he leído todos porque han sido muchas horas de hospital y nos daban tantos ánimos para seguir adelante en esta maldita batalla" ha reconocido. "Millones de gracias por vuestras plegarias y toda la ayuda que me ofrecíais. No tengo palabras. Millones y millones de gracias" ha añadido emocionada, pidiendo a sus seguidores algo muy especial, que continúen teniendo presente en sus oraciones a su pequeña para no tener que volver a vivir algo como lo que han vivido las últimas tres semanas: "Seguir rezando por mi Alma". "La abuela Merchi" ha concluido orgullosa de su faceta de abuela que por fin está de nuevo en casa con su nieta.