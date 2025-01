Petición urgente a toda la población española sobre la hija de Anabel Pantoja: "Peligrosos"

La noticia de que Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por un posible delito de maltrato infantil ha generado una fuerte conmoción en la opinión pública. La pareja fue citada a declarar el pasado 27 de enero ante la autoridad judicial tras el ingreso hospitalario de su hija Alma, quien permaneció 18 días en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. La investigación, iniciada tras un informe médico del 17 de enero, busca esclarecer las causas de las lesiones detectadas en la menor y garantizar su bienestar.

En medio del revuelo mediático que ha rodeado el caso, ha surgido una petición contundente en redes sociales y medios de comunicación: evitar la difusión de informaciones "peligrosas" y especulaciones sobre la situación de la menor.

Una usuaria de X ha sido una de las voces más críticas con la manera en que se ha manejado la información: "Dejad de reproducir estos mensajes tan peligrosos. La hija de Anabel Pantoja no se ha recuperado POR LAS ORACIONES DE NADIE. Lo ha hecho gracias a la intervención de un equipo médico preparado. Ni San Judas, ni San Hostias: SANIDAD PÚBLICA", ha publicado en su cuenta, denunciando la propagación de mensajes que minimizan el papel del personal sanitario en la recuperación de la bebé.

La preocupación expresada por González no solo se refiere a la banalización de la labor médica, sino también al posible impacto de la exposición mediática en el desarrollo del caso judicial. El proceso se encuentra en fase de instrucción y, hasta el momento, no se han tomado medidas cautelares contra los padres ni se han determinado responsabilidades. No obstante, la opinión pública se ha polarizado, con sectores que defienden a Anabel Pantoja y otros que exigen una investigación a fondo.

Desde el entorno de la influencer han expresado su indignación por la filtración de información judicial. "Es un horror, porque algunos medios están convirtiendo un protocolo ordinario en titulares alarmistas", han asegurado fuentes cercanas a la pareja a la revista Hola!.