Anabel Pantoja denuncia la ilegalidad que se está haciendo tras el alta de su hija

No todo iba a ser felicidad en el día en que Anabel Pantoja y David Rodríguez han salido del hospital con su hija, Alma. La influ ha tenido que mandar un nuevo comunicado ante lo que está pasando con algunos fotógrafos, y es que Anabel no puede comerse la tostada tranquila en su patio, disfrutando del alta de su pequeña. Al parecer, algunos medios y fotógrafos han intentado contactar con la pareja estando en su casa y eso no ha gustado un pelo a Anabel.

Nuevo comunicado de Anabel Pantoja

Una vez más Anabel ha tirado de redes sociales para pedir por favor que respeten su intimidad: "Entendemos el trabajo de la prensa, de hecho David atendió gustosamente. Pero grabar y emitir imágenes dentro de mi patio privado, por intimidad y seguridad NO, por favor", ha pedido asegurando también que hacer esto es ilegal.

Un ruego que llega horas después de agradecer a los medios el cuidado con el que han tratado la noticia del ingreso de su hija. Así lo decía: "Agradecer a los Medios de Comunicación, programas, compañeros, amigos y No amigos por tratar el tema con tantísimo respeto absoluto por nuestra bebé."

Y es que las primeras horas en casa junto a su pequeña están siendo muy especiales, de ahí que Anabel haya pedido un poco de tranquilidad e intimidad: "Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón AGRADECER todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días. La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener SALUD Y VIVIR."

¿Volverán al juzgado de guardia por este contratiempo con las cámaras?

Antes del alta de Alma, Anabel y David acudieron los juzgados de guardia de Las Palmas de Gran Canaria, al parecer para tomar medidas legales.

Todo apunta a que el motivo podría estar relacionado con las fotografías de Anabel que se filtraron desde el hospital o por no hacer caso a su petición de respeto en el comunicado.