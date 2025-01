Máxima preocupación por la salud de 'El Cordobés' tras ser atendido de urgencia por los médicos

Manuel Díaz, conocido como ‘El Cordobés’, es un ejemplo de éxito y superación por muchos motivos. Después de su exitosa carrera como torero, ‘El Cordobés’ ha sabido capitalizar su carisma y adaptarse al mundo de la televisión convirtiéndose en un personaje muy querido por el público. Su capacidad de adaptación y su forma de enfrentarse a los retos le han permitido seguir en el foco mediático, más allá de los ruedos. Tras su paso por el programa de Ana Rosa Manuel ha fichado para participar en 'El Desafío', donde ha podido vovlar a demostrar su coraje y destreza enfrentándose a pruebas extremas.

En la tercera entrega de 'El Desafío' que se emitió el pasado 24 de enero de 2025, Manuel Díaz se enfrentaba a una de las pruebas más temidas y peligrosas del programa: la 'Fuga en llamas'. Como su nombre indica, se trata de una prueba requiere que los concursantes se deshagan de una serie de candados que recorren su cuerpo mientras que las llamas rodean cada vez más su figura. El objetivo es escapar y apagar el fuego utilizando extintores. Una prueba que como ya había adelantado Manuel en entrevistas previas, es extremadamente dura por el riesgo del fuego.

Pese a su valentía y a haber superado con éxito la primera parte de la prueba, la situación se ha vuelto peligrosa cuando Manuel (agotado y afectado por el humo de las llamas) empezaba a encontrarse mal. En su rostro se podía ver reflejado un acaloramiento evidente, y Roberto Leal, el presentador, no duba en intervenir ante el evidente malestar de ‘El Cordobés’. Con gran preocupación Leal gritaba: “¿tenemos oxígeno?” alertando al equipo médico del programa, que siempre está presente para garantizar la seguridad de los concursantes.

En ese momento, los paramédicos acudieron rápidamente al plató y atendieron a Manuel Díaz colocándole una mascarilla de oxígeno para ayudarle a recuperar la respiración y normalizar su estado. Tras varios minutos de atención, ‘El Cordobés’ se recuperaba parcialmente, aunque pedía agua para rehidratarse por completo.

Pese al susto Manuel volvía a la prueba con energías renovadas y terminaba alzándose como el gran vencedor de la noche. Los miembros del jurado, Pilar Rubio y Juan del Val, le concedían la máxima puntuación de 10 mientras que Santiago Segura le daba un 7 que sumaba un total de 27 puntos y que lo coronaban como el ganador más destacado de esa entrega.

Roberto Leal destacaba después lo angustioso del episodio, calificando el momento como uno de los más tensos del programa. Con todo, la recuperación de Manuel Díaz fue rápida y la tensión por su salud no empañó su gran logro. El ex torero destacaba or su valentía, pero también por su generosidad al donar el premio económico de 11.000 euros a la Fundación Aladina que apoya a los niños con cáncer.