Anabel Pantoja y David, vistos en el juzgado de guardia tras el alta de Alma por este motivo

Seguramente el 2025 no ha comenzado como se habían imaginado Anabel Pantoja y David Rodríguez. Tras semanas de preocupación máxima por la salud de su hija Alma, la pareja podría haber recibido la noticia que tanto estaban esperando: la pequeña, ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde el pasado 10 de enero, podría recibir el alta en los próximos días. Y si a nosotras no hay nada que nos ponga más contentas, no queremos imaginarnos cómo estarán ellos.

Una posibilidad real

Según fuentes cercanas al entorno familiar, Alma ha mostrado una evolución "milagrosa". Tras pasar quince días (que se dice pronto pero los días en el hospital se hacen muy largos) en la Unidad de Medicina Intensiva, fue trasladada a planta tras experimentar una mejoría notable, y ahora los médicos consideran la posibilidad de que pronto pueda dejar el hospital: "Hay que hacerle pruebas, pero el alta es ya una posibilidad", comentan desde el círculo más cercano a 'Hola'.

Aunque la familia sigue siendo muy cautelosa, normal con un tema así de delicado, esta noticia ha traído algo de tranquilidad a todos, incluidas las que hemos vivido toda esta situación a través de la pantalla. Isa Pi, prima de Anabel, también confirmó hace unos días que estaban esperanzados, pero que aún quedaba esperar para que Alma pudiera abandonar el hospital.

Justo el lunes pasado, Anabel compartió el primer 'comunicado' a través de sus redes sociales, agradeciendo a todo el mundo el enorme cariño y apoyo que están recibiendo en esta complicada etapa, también al equipo del hospital por "no soltarnos la mano desde que llegamos", y reconociendo que tanto ella como David siguen luchando con "amor y fe".

Una visita inesperada

En el mismo texto, la sobrina de Isabel Pantoja pide a los medios que les permitan vivir este proceso "con tranquilidad, sin especulación ni exigencias de lo que ha ocurrido", a pesar de saber que al ser personaje público es 'entendible' que se hable de ella y todo lo que está ocurriendo.

En medio de esta etapa complicada, Anabel y David sorprendieron con una inesperada aparición en los juzgados de guardia de Las Palmas de Gran Canaria. Acompañados por una tercera persona, la pareja fue vista entrando en las dependencias judiciales a mediados de esta semana.

Aunque no se sabe el motivo de esta visita, todo apunta a que podría estar relacionado con las fotografías de Anabel que se filtraron desde el hospital. O lo que es lo mismo, el caso omiso a su petición en el comunicado. Se especula que Anabel y David podrían estar tomando medidas legales para proteger a su familia en este momento tan complicado.

Un final feliz a la vista

Mientras esperamos más noticias sobre el posible alta de Alma, lo cierto es que el panorama pinta mucho más esperanzador que hace unas semanas. Anabel y David han demostrado una fuerza increíble durante esta difícil etapa, en la que han contado con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos, y su hija está respondiendo de forma espectacular a los cuidados. No lo dudábamos.

¿El desenlace? Todo apunta a que será feliz, y ojalá podamos confirmar muy pronto que la pequeña Alma ya está en casa. Estamos seguras de que así será.