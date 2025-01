Sale a la luz la verdad sobre la relación de Bellingham y Lola Lolita: "Quiero aclararlo"

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de preguntas sobre una posible relación entre Lola Lolita, la influencer que actualmente participa en el programa 'El Desafío' junto a figuras como El Cordobés, Roberto Brasero y Feliciano López, y Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid. La razón de este aluvión de especulaciones se originó a partir de un clip viralizado en redes sociales, donde se afirmaba que ambos habían tenido una cena secreta en un restaurante de Madrid. Sin embargo, esta información ha sido desmentida por el propio periodista que la compartió inicialmente.

El pasado 27 de enero, en un episodio del pódcast El Patio de Satán, Javi de Hoyos, tiktoker y colaborador de la revista CUORE, soltó una broma en la que mencionaba que Lola Lolita y Jude Bellingham habían cenado juntos en la capital española. Este comentario, en tono de humor, se recortó de manera que los seguidores solo escucharon la parte que hacía referencia al supuesto encuentro, sin el contexto en el que se aclaraba que todo era una broma.

A las pocas horas las redes sociales estallaron con numerosos usuarios preguntándose si la relación entre Lola Lolita y el futbolista era real. Ante la magnitud del revuelo causado, Javi de Hoyos no tardó en aclarar la situación. A través de sus redes sociales, el periodista explicó que la información que había compartido en el pódcast no era más que una broma, parte de una tendencia popular en los pódcast de hacer afirmaciones provocativas que, al poco tiempo, se desmienten dentro del propio programa.

"En las últimas horas han sacado un extracto de esa entrevista que es un clip en el que se cuenta una broma. Ya sabéis que hay una tendencia últimamente en los pódcast que se trata de hacer una broma. Entonces, me pidieron que hiciera un titular de broma y dentro de esa entrevista se ve que, acto seguido, dicen que es una broma", comentó Javi de Hoyos, quien subrayó que en ningún momento Lola Lolita y Jude Bellingham han tenido una cita o una relación secreta.

El periodista también añadió que, si bien había recibido la información de esta supuesta cena, no tenía pruebas ni evidencia que corroborara el encuentro y que nunca hubiera lanzado una afirmación sin verificarla adecuadamente. "Si de pronto me lo está contando alguien de quien yo me fío al cien por cien, lo cuento. Pero, en este caso, no tengo ni un solo tipo de prueba".