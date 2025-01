La hija de 'El Cordobés' toma la decisión más difícil y graba la reacción de su pareja: "Por eso has estado todo el día..."

La familia de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal es una de las más seguidas de España. Sus integrantes, especialmente su hija Alba Díaz y la reconocida diseñadora, han conquistado el interés de miles de personas que esperan ávidas detrás de sus teléfonos. Alba, que ha logrado consolidarse a base de esfuerzo y dedicación como una empresaria de éxito, cuenta con una gran repercusión en las redes sociales donde tiene presencia y donde su comunidad sigue atentamente sus trucos de belleza, su estilo a la hora de elegir outfits y su día a día.

Uno de los aspectos que más curiosidad genera entre sus seguidores es su relación con su pareja, Marcos Terrones, así como sus planes futuros de boda y maternidad. Sin embargo y tal como la propia Alba ha dejado claro en algunas ocasiones, estos proyectos tendrán que esperar.

Por ahora, la influencer ha sorprendido con una de las decisiones más impactantes en los últimos meses: un cambio radical de look. Y es que Alba se ha puesto en manos de la reconocida estilista María Roberts (especialista en coloración y extensiones) para transformar por completo su melena corta castaño oscuro en un espectacular rubio platino.

Alba ha compartido el proceso en redes sociales y también ha confesado su entusiasmo con el resultado: "Que vuelvo a ser rubia", escribió junto al vídeo que mostraba su nueva imagen. Más tarde, en sus Stories, admitió que el cambio la había enamorado: "Oye pues se me había olvidado lo que se sentía al estar tan rubiaaaa, me gusta creo que más que morena he de decir!!!".

El cambio no solo causó furor entre sus seguidores, sino también en su pareja. Marcos Terrones, con quien Alba mantiene una relación desde hace un año, expresó su asombro al ver por primera vez el nuevo look de su novia: "Dios por eso has estado todo el día... Al principio me he quedado rayado pensando que era una peluca. Dios mío, mi amor pero estás guapísima", dijo el cantante, calificando con matrícula de honor el cambio de estilo de Alba.