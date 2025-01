Se desvela la nueva amiga de Bertín Osborne: "No sé si felicitarla o darle el pésame..."

Desde que saltó la nueva partenidad de Bertín Osborne junto a su expareja Gabriela Guillén con la que tuvo un hijo no habíamos conocido ninguna relación del cantante. La última aparición de Osborne se produjo el viernes 13 de septiembre con motivo de la gala de los Premios Escaparate 2024 que se celebró en Sevilla y donde se limitó a hablar de las secuelas físicas que le dejó el covid.

Además de sus retiradas en los conciertos, el cantante que ha estado acompañado por amigos y familiares ha reconocido al hijo que este diciembre hará un año. Aun así, tras la demanda de paternidad interpuesta por Guilén en el juzgado, el presentador de 'Mi casa es la tuya' deberá acudir al juicio.

La nueva amiga de Bertín Osborne

Según desveló el periodista Carlos Pérez Gimeno, el cantante no quiere saber nada de la prensa. En un programa de radio de Giménez Los Santos, el periodista reveló que Bertín "tiene una amiga que se llama Aída, es española, masajista y vive en Marbella".

Sea novia, amante o amiga, su nueva compañía recuerda mucho a cómo comenzó la historia con Gabriela Guillén, la mujer que le hacía los tratamientos de presoterapia y que, aunque al principio solo era una amiga, terminó siendo mucho más. "Se les ha visto mucho por los alrededores y porque ella va a la finca de él", relató Gimeno.

"En Málaga se conoce todo el mundo. No sé si felicitarle o darle el pésame a Aída porque visto el precedente, otra masajista", recordaba el director del programa. "No he dicho que sea su novia, es su masajista", apuntó Gimeno.