Se revela por error el sexo del bebé que espera Isa Pantoja y su futuro nombre: "Les he propuesto que le pongan..."

No corren buenos tiempos para el clan Pantoja. Si hace unos días se descubría que Anabel Pantoja había sufrido un duro revés al ser ingresada su hija en el hospital materno infantil de Gran Canaria por un problema cuyo origen aún se desconoce.

Muchas han sido las especulaciones sobre las razones de su estado y sobre cómo evoluciona la pequeña Alma, de solo 40 días de vida. Sin embargo, Anabel y su novio, David Rodríguez han estado acompañados en todo momento de sus familiares y amigos, dada la aparente gravedad de la situación de la niña.

Sin embargo, era Isa Pantoja la que protagonizaba otro susto en la familia al contar a sus seguidores que había perdido en conocimiento en plena calle. Un episodio que hacía saltar todas las alarmas ya que la influencer se encuentra en su cuarto mes de embarazo.

Finalmente, todo ha quedado en un susto, aunque la hija de la tonadillera no ha dudado en hacerse una serie de análisis para descartar posibles problemas.

Ahora, otro dato que afceta a la joven ha salido a la luz ya que su suñado, Anuar Beno ha desvelado por error el sexo del bebé que espera la hermana de Kiko Rivera y su posible nombre.

Futuro bebé

Embarazada de cuatro meses del que será su segundo hijo -el primero junto a Asraf Beno- Isa Pantoja todavía no ha revelado el sexo del bebé. Y, aunque ha confesado que tiene la 'intuición' de que podría ser un niño por cómo ha vivido el primer trimestre sin ningún tipo de molestia, hasta ahora ha jugado al despiste asegurando que no lo sabía todavía cada vez que le han preguntado si espera un niño o una niña.

Un misterio ya resuelto y un secreto desvelado antes de tiempo por error por el hermano de Asraf, Anuar Beno, que sin ser consciente ha confesado que Isa espera un niño. "Estoy preparado para ser tito. Nadie confía en mi, pero de verdad que me he quitado las fiestas. He dicho, 2025, viene mi sobrino, que tengo que ser el tito favorito, y con muchas ganas, lo que pasa es que hasta junio...." ha expresado, confirmando que es un niño con su respuesta a la pregunta de si quería niño: "Yo quería... No, yo quería niña". "Pero bueno, como se venga, si es niño o niña, lo que sea pues será. Yo les he propuesto que le pongan Anuar como yo" ha añadido entre risas.

Sorprendido porque no tenía ni idea del desmayo que su cuñada sufrió hace unos días cuando se encontraba de compras con su hermano, el exconcursante de 'Supervivientes 2022' se ha mostrado orgulloso de lo pendiente que está Asraf de su mujer y, reconociendo que no le sorprende por lo enamorado que está de Isa, ha dejado claro que "la va a cuidar hasta que se muera, antes que él seguramente".

"Estamos muy unidos a Isa. Ya después de casarte, de traer a mis padres su primer nieto, a mí mi primer sobrino... Es una alegría, claro que sí, estamos súper contentos" confiesa.

Amigo de Anabel Pantoja después de coincidir en Honduras con ella, Anuar también se ha pronunciado sobre el momento complicado que vive por el ingreso de su pequeña Alma: "Son temas que me cuesta mucho hablar porque al final es una menor, son temas de salud. Lo único que quiero es que salga todo bien y que se mejore lo antes posible. Y que sea feliz, que se lo merece".