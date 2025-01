Gabriela Guillen toma la decisión definitiva sobre Bertín Osborne tras el plantón del juicio: "Se hará como se tenga que hacer"

El juicio entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne por la paternidad del hijo de la modelo ha llegado a su fin, pero la resolución del caso ha dejado a la esteticien con un regusto agridulce. Pese a que la sentencia judicial ha confirmado que Bertín es el padre del pequeño, Gabriela se ha mostrado decepcionada y molesta tras el desarrollo del proceso ya que el cantante no se presentó al juicio y ni siquiera hizo acto de presencia en los tribunales, algo que ha agravado la frustración de Guillén, que había intentado resolver el asunto de forma privada y amistosa.

“Se ha hecho justicia, está todo solucionado”, afirmaba Gabriela tras la resolución del juicio dejando claro que, después de haber asumido públicamente la paternidad del niño el pasado mes de junio, la situación legal ya está resuelta con la sentencia que confirma la filiación de Bertín Osborne. Sin embargo lejos de la felicidad esperada, Gabriela vplvía a Madrid visiblemente seria y cabizbaja, sin ocultar que estaba enfadada por la actitud de Bertín: "No me esperaba nada", declaraba a los medios en la estación del AVE antes de emprender el viaje de vuelta a casa con su bebé.

La batalla legal que comenzó por la demanda de paternidad ha dejado abierta una nueva cuestión importante: la manutención del menor. Gabriela, que ha sido la única encargada de los gastos del niño desde su nacimiento hace 13 meses ya ha dejado claro que no va a permitir más evasivas: "Esto de tomarme el pelo es algo que no admito", afirmó tajante. Asegura que, si no se llega a un acuerdo amistoso, tomará las medidas necesarias para que Bertín cumpla con su responsabilidad como padre.

La decisión de Gabriela es firme: y es que va a pedir una pensión alimenticia para su hijo, cuya cantidad va a depender de la capacidad económica de Bertín, así como de las pensiones que actualmente abona por los dos hijos que tiene con Fabiola Martínez. Además la pensión podría tener carácter retroactivo, algo que implicaría que Bertín tendría que abonar la manutención desde el nacimiento del pequeño el 31 de diciembre de 2023.

Aunque Gabriela prefiere mantener la prudencia sobre el futuro del caso, dejando claro que “sé lo mismo que tú, prácticamente nada”, ha afirmado que no descansará hasta que se resuelva todo lo relacionado con su hijo. “Estoy cansada, se ha hecho lo que se tenía que hacer. He dicho todo y quiero ir a casa a descansar”, concluía Gabriela en su conversación con Beatriz Cortázar en ‘Informalia’ y sin especificar si sus abogados se pondrán en contacto con los del cantante para llegar a un acuerdo por la manutención.