Alessandro Lequio rompe su silencio sobre la denuncia a Ana Obregón: "Aquí tienes el mensaje"

Las últimas declaraciones de Alessandro Lequio han sumado un nuevo capítulo a la reciente polémica que envuelve a Ana Obregón, Nia Correia y el presentador Roberto Herrera. Este conflicto, que comenzó tras la grabación de un spot publicitario para las Campanadas, ha desencadenado una ola de acusaciones y testimonios contradictorios que han puesto el foco sobre la ya controvertida figura de la actriz y presentadora.

Todo comenzó con las declaraciones de Roberto Herrera, presentador de las Campanadas canarias junto a Nia Correia, que dijo públicamente a Ana Obregón de tratar de forma despectiva a la cantante durante la grabación del mencionado spot. Según Herrera el comportamiento de Obregón fue tan hiriente que Nia "lloró a lágrima viva" y tanto él como otros compañeros, incluidos Los Morancos, habrían sido testigos de la situación: "a mí se me cayó un mito, y todo porque la niña es muy guapa, muy joven", comentaba.

Por su parte, Nia Correia, aunque evitaba mencionar directamente a Ana Obregón, pero en un pódcast sobre una figura famosa que la trató "muy mal", llevándola incluso a abandonar la grabación entre lágrimas: “Me trató fatal, me trató muy mal y paré de rodar. Me fui llorando, que nunca me había pasado".

Ana Obregón, profundamente afectada por las acusaciones, ha negado rotundamente haber tratado mal a Nia. Según su versión lo único que hizo fue pedirle que se apresurara debido a un compromiso personal. Además en su intervención en 'Y ahora Sonsoles', ha pedido "paz" y empatía aludiendo a las dificultades personales que ha atravesado recientemente: “Cuando ella sea madre, y si pierde a su hijo, entenderá que no hay celos de una niña. Ni me miro al espejo, me importa tres narices todo. Necesito paz. ¿Es tan difícil pedir paz? Nia, corazón, te deseo lo mejor del mundo”.

Obregón también defendió su trayectoria profesional, asegurando que nunca antes había tenido problemas similares: “He trabajado en 35 películas, 15 series, programas y campanadas. Nunca he tenido un problema con nadie”.

En este contexto, Alessandro Lequio ha decidido intervenir y aportar un nuevo elemento al debate. Durante el programa 'Vamos a ver', el italiano ha leído un mensaje de WhatsApp que Roberto Herrera habría enviado a Ana Obregón tiempo después de la grabación del spot. Según Lequio en dicho mensaje Herrera expresaba admiración y cariño hacia Ana, lo que contradice sus declaraciones públicas posteriores: "Os leo el pantallazo que me manda Ana, en el que dice que un año después de la grabación, el tipo de Canarias le dice que le quiere mucho y que le admira". El mensaje de Herrera según Lequio, decía: "Qué entrevista más bonita y emocionante, te quiero mucho amiga”.

Mientras Ana Obregón insiste en dejar atrás la polémica y Nia Correia evita hablar del tema, los testimonios siguen alimentando el debate. Además, antiguos compañeros de Obregón han salido a compartir experiencias negativas con ella, como una actriz de 'Ana y los 7', que ha contado en la revista Lecturas que Ana tenía un comportamiento hostil hacia colegas que eran "mona(s)" o tenían ambición.