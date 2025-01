Un sevillano sentencia a Córdoba en 'First Dates': "Siempre los he visto muy pavos"

Una de las características más interesantes que tiene el dating show 'First Dates' es su capacidad para reunir en una cita a personas de distintas comunidades autónomas: este enfoque no solo enriquece el programa con diversidad cultural, sino que también pone frente a frente algunas de las diferencias más curiosas y, a veces, divertidas entre las provincias de España. Un claro ejemplo de esto se vivió en una reciente cita entre David, un cordobés, e Ismael, un sevillano, donde Córdoba no ha salido especialmente bien parada.

Ismael, un chófer de VTC sevillano de 34 años, se describió desde el principio como una persona "bastante cabezota" y con un carácter difícil. A cuenta de esto, su historial amoroso no era precisamente brillante y él mismo llegaba a asegurar que tenía bastante claro lo que buscaba: un hombre andaluz con arte. Sin embargo, no ocultó su recelo hacia los cordobeses, comentando nada más llegar que “siempre los he visto muy pavos”.

Por otro lado David (un bailaor y cocinero de Córdoba de 37 años) se mostraba como alguien tímido y reservado que manejaba pocas palabras pero que sostenía una actitud tranquila. Lo curioso fue que nada más cruzar la puerta del restaurante, Ismael reconoció a su cita de las redes sociales al instante: “Lo tengo en Instagram y he visto contenido de él”.

A partir de ahí Ismael dejó claro que el origen de David no le entusiasmaba y que nunca había querido salir con alguien de esa provincia: “No tienen la chispa de Cádiz o de Sevilla”.

A pesar de sus reticencias iniciales, Ismael decidió darle una oportunidad a la cita y conocer más a fondo a David. Sin embargo, las diferencias entre ambos pronto salieron a relucir. Mientras que Ismael se definía como un amante de la fiesta David connfesaba ser más casero y tranquilo. Además, el sevillano expresó su preocupación por la actitud callada de su cita: “Espero que cuando coja confianza no sea tan callado porque si no me aburriría bastante”.

A pesar de las críticas y las diferencias en sus personalidades, la cita dio un giro inesperado y ambos mostraron química durante la velada y lo confirmaron en el reservado del programa con un beso por todo lo alto. En la decisión final, David expresó su interés en una segunda cita porque Ismael le gustaba, mientras que el sevillano, que al principio no daba un duro por los cordobeses, terminó admitiendo que había encontrado esa chispa con su compañero de cena.