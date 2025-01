Se descubre el encuentro secreto entre Isa Pantoja y Kiko Rivera por la enfermedad del bebé: "¿Quieres que te diga la verdad?"

No corren buenos tiempos para el clan Pantoja. Si hace unos días se descubría que Anabel Pantoja había sufrido un duro revés al ser ingresada su hija en el hospital materno infantil de Gran Canaria por un problema cuyo origen aún se desconoce.

Muchas han sido las especulaciones sobre las razones de su estado y sobre cómo evoluciona la pequeña Alma, de solo 40 días de vida. Sin embargo, Anabel y su novio, David Rodríguez han estado acompañados en todo momento de sus familiares y amigos, dada la aparente gravedad de la situación de la niña.

Alma, la hija de Anabel Pantoja y de David Rodríguez, permanece ingresada en el Hospital materno de Gran Canaria. La pequeña permanece estable y la falta de novedades, casi una semana después de su ingreso, es una buena noticia.

Además de por su familia y amigos, la influencer se encuentra apoyada por su pareja y padre de us hijam David Rodríguez. El fisioterapeuta se ha convertido en el principal respaldo para la sobrina de Isabel Pantoja, ya desde antes de que ambos tuvieran que enfrentar esta tragedia que ha sido sin duda, un varapalo para la pareja.

Sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja también han querido acompañar a la influencer en uno de sus momentos más complicados. A pesar del distanciamiento que existe entre ambos, parece que en los últimos días los hijos de la tonadillera habrían mantenido un encuentro sobre cuyos detalles ha hablado Kiko Rivera.

Reencuentro

Mientras que Belén Esteban no ha querido hablar más de la cuenta sobre la verdadera situación que está viviendo Anabel Pantoja con su hija en el hospital, Kiko Matamoros ha querido abordar el cara a cara entre Kiko Rivera e Isa Pantoja tras meses distanciados y sin contacto alguno. El colaborador de 'Ni que fuéramos shhh' ha hablado alto y claro sobre este encuentro en uno de los momentos más difíciles de digerir para la familia y para el núcleo duro de la influencer.

"¿Quieres que te diga la verdad? Efectivamente, Kiko e Isa coincidieron en la sala donde estaban los familiares y los amigos, y no hubo un conflicto ni un problema. Los dos entendieron por qué estaban allí y para qué estaban allí. Y, sobre todo, lo que sobraba allí, que era cualquier conflicto", ha comenzado diciendo Kiko Matamoros confirmando que los hijos de Isabel Pantoja, a pesar de no cruzar palabras en el hospital, supieron en todo momento que no era ni el momento ni el lugar de hablar de sus encontronazos. Ahora, la prioridad de todos es la recuperación de Alma y dejar atrás esta pesadilla que les ha mantenido en vilo durante días.

"Estuvieron al lado de su prima dándole calor y cariño", ha terminado diciendo el marido de Marta López Álamo.