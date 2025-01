Bruno, de los 'Mozos de Arousa' celebra el embarazo emocionado: "Se va a llamar Bruno"

Es ya de más de 2 millones y medio de euros el premio acumulado por los 'Mozos de Arousa' en 'Reacción en Cadena'. El trío gallego, que llegó a Mediaset cuando el programa tenía los días contados, ha logrado unas audiencias con las que ni soñaban en el programa y se ha convertido en uno de los baluartes de Telecinco, lo que ha hecho que incluso los eligiesen para dar las campanadas en Nochevieja.

Desde el pasado mayo de 2023, los arousanos han vivido experiencias de todo tipo y condición y, aunque han superado todas y cada una de las pruebas que Ion Aramendi le ha dejado en el camino, guardan increíbles recuerdos de muchos enfrentamientos e incluso alguna pequeña amistad.

En uno de los últimos duelos, se enfrentaron al equipo 'Las Tres del Cole' y, aunque las vencieron, vivieron una experiencia inolvidable y que recordarán como un bonito episodio.

Feliz noticia para Bruno Vila

Entre las integrantes de 'Las Tres del Cole' se encontraba Nuria, una chica que se encontraba embarazada de más de seis meses. La concursante mostró su tripa al público y contó que esperaba un niño al que, casualmente, va a llamar Bruno, como su rival ese mismo día en 'Reacción en Cadena'.

Bruno no puedo evitar emocionarse y regaló a los espectadores un tierno momento al preguntarle si podía tocarle la tripita. "Sí, me encanta", le confesó Nuria mientras a Bruno se le iluminaban los ojos como no habíamos visto antes en el programa.