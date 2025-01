Kiko Rivera e Irene Rosales toman la decisión final y dicen 'adiós' a su sueño 8 años después

La noticia del embarazo de Isa Pantoja ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas, acompañada de la reciente llegada del primer hijo de Anabel Pantoja.

Con estos anuncios recientes la familia Pantoja vuelve a ser foco de atención: la pregunta que muchos se hacen ahora es si Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, se sumarán a la tendencia y contribuirán a seguir ampliando los miembros de la famosa familia.

En una reciente entrevista en el podcast 'Poco se habla', Kiko Rivera (que ya es padre de tres hijos: Ana, de 8 años, y Carlota, de 6 años, con Irene Rosales; y Francisco, de 12 años, fruto de su relación con Jessica Bueno), ha respondido con total claridad a las preguntas sobre su futuro como padre: "me he hecho la vasectomía para cortar. Con tres churumbeles creo que he cumplido con la sociedad".

La confesión de Kiko (un tanto inesperada para quienes seguían su historia familiar con interés ha marcado el final de un sueño que la pareja había acariciado durante años: tener una familia numerosa. Irene, que en ocasiones había expresado su deseo de tener un hijo más, parece haber encontrado en esta decisión el cierre a una etapa, un cierre apoyado incondicionalmente por Kiko. El DJ expresó su total apoyo a la decisión de su esposa, reforzando la idea de que ambos se sienten plenos con los hijos que ya tienen.

Kiko aprovechó la ocasión también para dedicar unas emotivas palabras a Irene: "Mi mujer es lo mejor que me ha pasado en mi vida", destacando cómo ella le ha ayudado a salir de los peores momentos de su vida, refiriéndose a su difícil pasado marcado por las adicciones. "Yo he sido el más malo del mundo, y he tenido la gran suerte de que me ha perdonado muchísimas cosas", añadió, subrayando lo fundamental que ha sido Irene para su crecimiento personal y emocional.

Aunque la decisión sobre la paternidad ya está tomada, la relación de Kiko con su hermana Isa Pantoja sigue siendo un tema delicado. En el mismo podcast, Kiko se mostró abierto a una posible reconciliación, a pesar de la distancia que ha crecido entre ambos. “Me gustaría que en un futuro no muy lejano pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias”.