Jorge Ponce se ríe de la demanda de Abogados Cristianos en 'La revuelta': "Ha vuelto el timo de la estampita"

Jorge Ponce ha vuelto a 'La revuelta' con su sección de humor, aunque en esta ocasión, ha recurrido a un tema propio para hacerla. En un principio, el humorista ha querido "avisar a los espectadores de los peligros de la ciudadanía", haciendo referencia a los timos que han existido en los últimos años, con los que consiguen sacar el dinero a la gente.

Desde "el príncipe nigeriano que te formatea el disco duro" hasta Brad Pitt que te llama y te dice que te trae pizza...", Jorge Ponce también ha comentado que "incluso ahora ha vuelto el timo de la estampita", aunque con una clara referencia a lo ocurrido con Lalachús durante las Campanadas.

El humorista ha comentado, con mofa, que "lo han afinado un poco y ahora el timo consiste en que una asociación te dice que con una estampita han ofendido tus creencias y te sacan dinero porque dicen que van a ir a defenderse a los tribunales, cuando saben que la demanda no va a ir a ningún lado. Como casi ninguna de las que ponen".

El director de 'Medina: El estafador de famosos' ha decidido no mencionarles durante su sección, e incluso ha hecho comedia con el nombre de la asociación: "No sé cómo se llaman. Creo que es Juristas budistas, Musulmanes fiscales, Protestantes firmantes... no me acuerdo, no lo sé".