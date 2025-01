Manuel Carrasco trae la fortuna a Córdoba: un vecino de El Carpio se lleva la tarjeta de El Hormiguero

El cantante Manuel Carrascoha sido el portador de la fortuna para un vecino de El Carpio, que en la noche del miércoles se hizo con el premio de 6.000 euros de la tarjeta El Hormiguero, con la ayuda del artista onubense.

Carrasco, que acudió al programa de prime time de Antena 3 presentado por Pablo Motos para presentar su último single ‘Pueblo salvaje’, fue el encargado de interpelar a los espectadores en una de las secciones del programa en la que escogen un número de teléfono al azar y el interlocutor puede conseguir 6.000 euros si a la pregunta de “¿Sabe usted qué es lo que quiero?”, responde: “la tarjeta de El Hormiguero”.

Un momento de la entrevista a Manuel Carrasco en El Hormiguero / ATRESMEDIA

Santiago, un afortunado reticente

Tras varios intentos fallidos para obtener respuesta al otro lado del teléfono, el cantante fue rápido una vez el vecino de El Carpio respondió a la llamada: “Buenas noches, no me cuelgues. Te estamos llamando desde El Hormiguero y no es broma". Y añadió: “Si pones la tele, verás que estamos en directo”.

“Estamos en un concurso en el que te puedes llevar 6.000 euros”, le explicó Pablo Motos. A lo que el espectador respondió: “Bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer?, a la vez que se identificaba como Santiago.

A continuación, Carrasco hizo la tradicional pregunta del programa: “¿Sabe usted qué es lo que quiero?” y Santiago respondió: “la tarjeta de El Hormiguero”, llevándose así la tarjeta de OpenBank dotada con 6.000 euros.

Pese a la buena fortuna, Santiago seguía dudando, y Motos le emplazó a poner la tele, momento que Carrasco aprovechó para preguntarle de dónde era, identificándose como de la localidad de El Carpio (Córdoba). Tras encender la televisión, entonces sí, Santiago asumió que había ganado los 6.000 euros del programa de Atresmedia.