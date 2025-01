'El desafío 5': de la lesión de Genoveva Casanova a Victoria Federica jugando con fuego

Quemarse a lo bonzo, realizar intrincadas piruetas en el aire, sumergirse en una bañera llena de hielo, tocar instrumentos musicales, sacar adelante una complicada coreografía... Son algunas de las pruebas a las que se enfrentarán los ocho famosos que participan desde este viernes 10 de enero en la quinta temporada del concurso 'El desafío', que estrena Antena 3 a las 22.00 horas. Entre ellos hay una participante 'vip' que no se suele prodigar en la pequeña pantalla: Victoria de Marichalar.

Pero la hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar no será la única concursante relacionada con la realeza, ya que otra de las 'celebrities' que se enfrentarán a los retos del programa presentado por Roberto Leal será Genoveva Casanova. Junto a ellas estarán el tenista Feliciano López, el modelo y diseñador Gotzon Mantuliz, el torero Manuel Díaz 'El Cordobés', el meteorólogo Roberto Brasero, la humorista Susi Caramelo y la 'influencer' Lola Lolita.

"Llegué un poco asustada, porque no estaba en mi zona de confort, pero cada semana me solté un poco más", recuerda Victoria de Marichalar de su debut en un concurso televisivo. "Gracias a este programa he hecho cosas que nunca pensé que haría, y menos en televisión", reconoce la nieta del rey emérito que, tal y como recalca el productor del 'show', Jorge Salvador, es "la primera mujer que ha pedido hacer una prueba de fuego" en el concurso presentado por Roberto Leal.

Victoria Federica, el "pajarito asustado"

"Empezó como un pajarito asustado, se notaba que no estaba en su ambiente, estaba incómoda y poco a poco fue cogiendo fuerza. Ha terminado el programa como una heroína”, ha corroborado el directivo de 7yAcción, la productora encargada del 'talent' y responsable también de 'El hormiguero'.

La sobrina 'influencer' de Felipe VI confiesa que espera "sorprender" a la audiencia, pero que tampoco tiene como principal objetivo que la gente la vea de forma diferente. "Cada uno que haga lo que quiera. Si quieren cambiar su forma de pensar en mí, yo encantada", afirma. En casa, dice, "están contentos" de que se haya atrevido con esta aventura televisiva.

Porque, tal y como apunta una de las jueces del 'show', Pilar Rubio, una de las fortalezas de 'El desafío' es que los 'vips' que participan dejan atrás "su rigidez". "Aquí les rompemos y les hacemos sacar esa parte que tienen guardada. Así que el valor añadido del programa no son solo las pruebas: hacemos retos y hacemos mejores personas", destaca la presentadora, que valorará las pruebas de los concursantes de nuevo junto a Juan del Val y Santiago Segura.

"Ha aumentado el riesgo"

Unas pruebas que, según Salvador, han "aumentado el riesgo" en esta edición. "Tenemos más pruebas de fuego, en las que los concursantes se van a incendiar, más pruebas de escapismo y más pruebas circenses y de habilidad".

De hecho, ha habido alguna lesión, como la que sufre Genoveva Casanova, que acaba uno de los retos al grito de "¡Me he destrozado el abdomen!".

Estopa, Sonsoles Ónega, Fernando Verdasco, Ana Boyer, Antonio Orozco, Rosa López, El Monaguillo, Chenoa y Eduardo Navarrete son algunos de los invitados de esta temporada.