Kiko Matamoros, irreconocible tras el cambio estético: "La gente se asusta"

Desde hace años, Kiko Matamoros ha sido una de las figuras más reconocidas de la televisión española. Con su carácter fuerte y su agudo ingenio, ha logrado ganarse el cariño de los espectadores desde hace más de dos décadas, llegando a convertirse en un rostro familiar en programas como Crónicas Marcianas, Sálvame o Gran Hermano VIP.

Su presencia en los medios de comunicación ha sido una constante, pero lo que más ha llamado la atención en los últimos años ha sido su espectacular cambio físico. A pesar de que Matamoros cuenta ya con 68 años, sigue siendo un personaje de actualidad.

Pero su imagen actual ha quedado muy alejada de lo que era en los inicios. El colaborador no ha escondido la transformación y es que a lo largo de los años ha recurrido a diversas intervenciones estéticas que perseguían el objetivo de obtener una imagen rejuvenecida así como de cuidar su apariencia física. A lo largo de estos años su aspecto físico ha cambiado radicalmente en un proceso que ha sido ampliamente comentado tanto por la prensa como por sus seguidores.

Frente a su figura corpulenta y su rostro de hace años, Kiko Matamoros luce ahora con una figura más delgada y una cara mucho más tersa, fruto de un sin fin de retoques estéticos: "Lo que estoy viendo es la pasta que me he gastado. Me estoy poniendo malo, me va a subir la tensión", bromeaba al referise a todo el dinero que ha invertido en su apariencia.

En su proceso de transformación ha pasado ya por varios quirófanos, sometiéndose a una otoplastia para corregir sus orejas, un lifting facial, una rinosplastia, marcación abdominal, bleroplastia y recientemente ácido hialurónico para mantener el rostro más juvenil-

Entre las intervenciones más comentadas que se ha hecho está la de la marcación mandibular con hilos tensores: un tratamiento que Kiko se repite cada seis meses para mantener la definición de su mandíbula: "Nos visita hoy uno de nuestros pacientes más frecuentes, Kiko Matamoros. Como en la anterior consulta, se realizó una marcación mandibular junto con hilos tensores. Viene a repetir el tratamiento para retocar eresultado,disfrutando de una mandíbula definida y bonita", explicaban desde el Instituto de Medicina Estética en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Matamoros ha confesado que se inyecta ácido hialurónico en la mandíbula con el objetivo de "masculinizar" todavía más su rostro. Aunque este proceso podría parecer muy doloroso para muchos, él ha asegurado que es "bastante indoloro" y que a pesar de las reacciones de sorpresa de la gente, está satisfecho con los resultados que ha obtenido: "La gente se asusta, pero todo lo contrario, es bastante indoloro", ha explicado.