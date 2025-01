Gabriela Guillén habla con Bertín Osborne antes del juicio y comparte la conversación: "Nuestro hijo"

La relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne se encuentra en un punto crítico a pocas semanas del juicio por la paternidad de su hijo, programado para el próximo 22 de enero.

Aunque el cantante confirmó públicamente la paternidad mediante un comunicado conjunto con su expareja, la falta de acciones concretas para involucrarse en la vida del pequeño ha llevado a Gabriela a mantener la demanda de paternidad en curso mediante un proceso judicial que busca esclarecer la situación legal y definir responsabilidades en torno al cuidado y bienestar del niño.

En medio de esta tensa situación Gabriela ha compartido detalles sobre la limitada comunicación que ha mantenido con Bertín durante el último año: "con Bertín no he hablado por teléfono en ningún momento. Nos hemos intercambiado algunos correos electrónicos por asuntos importantes, pero nada más", ha explicado en una entrevista reciente, reflejando la falta de una relación cercana entre ambos padres y su impacto en el vínculo entre Bertín y su hijo: a quien aún no conoce personalmente.

El pasado 30 de diciembre, día en que el niño cumplió un año, Gabriela compartió su tristeza y decepción por la ausencia de Bertín en momentos significativos de la vida del pequeño: "Es muy triste porque se está perdiendo muchísimas cosas de nuestro hijo, de entrada este primer año, pero yo no puedo obligar a nadie a que actúe de otra manera".

La esteticista paraguaya dejó claro que aunque el embarazo no hubiera sido planeado, había decidido seguir adelante con responsabilidad y amor hacia su hijo. Sin embargo lamenta que el cantante no haya asumido su papel de manera similar: "Nuestro hijo fue cosa de los dos. Es verdad que fue una sorpresa ya que no lo buscábamos y que yo por mi forma de ser quise seguir adelante. Pero que él no lo haya deseado no significa que no tenga una responsabilidad como la tengo yo".

Gabriela ha destacado que no tiene expectativas respecto a Bertín para evitar nuevas decepciones "No espero nada para no decepcionarme".

La publicación de Gabriela en redes sociales el 2 de enero, donde compartió por primera vez una foto del niño (aunque cuidando de no mostrar su rostro), parece ser un gesto de reivindicación. Este post coincidió con otra publicación de Bertín, quien compartió una imagen con sus otros hijos.