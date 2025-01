Marta López Álamo habla de su embarazo con Kiko Matamoros para dar la bienvenida al año: "Eres mi lugar seguro"

La llegada del nuevo año es, para muchos, un momento de reflexión y de nuevos comienzos. Es un punto de inflexión que invita a replantearse objetivos, deseos y planes para el futuro. Sin embargo, para las personalidades del mundo del entretenimiento, también es un momento en el que sus seguidores esperan novedades sobre su vida privada. Este 2025 no ha sido la excepción para Marta López Álamo y Kiko Matamoros, quienes siguen siendo objeto de constantes especulaciones, especialmente sobre un tema que ha acaparado la atención de sus seguidores: el posible embarazo de la influencer.

En la última ronda de preguntas que Marta realizó en sus redes sociales, uno de los temas recurrentes fue precisamente su estado de gestación. Ante la curiosidad de sus seguidores, Marta no dudó en responder con total claridad y sinceridad. "Amor, no sé de dónde sacáis eso", contestó tajante a la pregunta sobre si está esperando un bebé. Acompañando su respuesta, publicó una imagen en la que mostraba su vientre completamente plano, reafirmando que, por el momento, no está embarazada.

La pregunta sobre una posible maternidad de Marta ha sido recurrente en los últimos años, principalmente debido a su matrimonio con Kiko Matamoros, con quien se casó en junio de 2023. Ambos han expresado en múltiples ocasiones su deseo de ser padres juntos, pero los compromisos profesionales de Marta como modelo e influencer han pospuesto este sueño. La diferencia de edad entre ambos, con Kiko acercándose a los 70 años, también ha generado especulaciones sobre si este es el momento adecuado para que la pareja amplíe la familia.

Aunque Marta dejó claro que no está esperando un hijo, hizo una promesa a sus seguidores: "Si lo estuviera, lo compartiría con vosotros", asegurando que, en el caso de un embarazo, sería la primera en dar la noticia. Este comentario ha calmado, al menos temporalmente, las dudas y rumores sobre su maternidad.

Además de aclarar su situación personal, Marta aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su relación con Kiko, con quien ha compartido casi seis años de amor y complicidad. La influencer destacó la importancia de la comunicación en su matrimonio, señalando que, aunque Kiko no es tan abierto emocionalmente como ella, ha aprendido a abrirse más con el tiempo. "Hablamos de todo y podemos hablar de todo. Eso es muy importante", expresó Marta, destacando cómo su relación se ha fortalecido a través de la conversación y el entendimiento mutuo.

Con motivo del cumpleaños de Kiko, Marta también le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Eres mi lugar seguro. Pase lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro", escribió junto a un vídeo recopilatorio de momentos especiales de su relación. "Gracias por ser mi hogar, mi refugio y mi motivo, y sobre todo, gracias por dejarme ser el tuyo", concluyó en su emotiva publicación.