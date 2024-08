Guerra abierta entre los dos comentaristas de MotoGP más conocidos en nuestro país. Ernest Riveras se ha mostrado muy indignado con las palabras que Nico Abad le dedicó recientemente en una retransmisión de Twitch después de que el periodista de motociclismo Mela Chércoles desvelase el mensaje que el periodista de TVE le envió para desearle suerte de cara a la cobertura de los Juegos Olímpicos: "De esto sí sé, ¿eh, cabrón? De las motos no”.

"Siempre a la defensiva Riveras", aseguró Abad, que fue preguntado por Chécoles si eran amigos: "No, porque no hemos coincidido nunca trabajando. A Ernest Riveras me lo encontré en el aeropuerto de Malasia, o a lo mejor era Kuala Lumpur, no sé. Todos estábamos en la sala esperando y el tío estaba estudiando con los tiempos, los pilotos y tal. Y yo decía: 'Madre mía".

Acto seguido, Abad desveló que le decía a sus alumnos cuando le dicen que han estado con Ernest Riveras: "Ah, cuidado. Que voy a deciros cosas".

"A mí, por ejemplo, no me gusta esa narración de datos. No me gusta. Me parece irrelevante. Como yo no sé dónde ha nacido la gente, pues solo tengo este ejemplo, pero (decir) ”el de Cervera“, ”el de Mazarrón“... En un adelantamiento de Pedro Acosta adelantaba Pedro Acosta y muchas veces se daba la circunstancia de que decía: ”Ahí adelanta Pedro Acosta, el de Mazarrón, que hizo la comunión el día 31 y lleva un número que coincide con tal...", comentó el exconcursante de 'Masterchef Celebrity'.

“Conociendo a Ernest, habrá contrarréplica de su parte porque es un tío que siempre va de cara y acepta todos los combates”, vaticinó Chércoles. “Yo no lo hago en plan combate (...) Quiero aclarar, para ponerlo en contexto, que es una opinión sobre la narración. Sobre la narración, y ya está”, le respondió Abad.

La respuesta de Ernest Riveras a Nico Abad

Tal y como Chércoles adelantó, Riveras no se quedó callado y contestó a Nico Abad a través de un vídeo subido a su cuenta oficial de Instagram: "Se pueden hacer críticas feroces, aunque no sean constructivas. Lo que no se puede hacer es mentir y faltar al respeto, y por eso voy a contestar a alguien que habló de mí sin venir a cuento semanas atrás mintiendo y faltándome al respeto.

"Me da igual que se opine si soy buen o mal comentarista, lo que no quiero es que se me falte al respeto. Y como esta persona es de mi profesión, pero es mal compañero y mala persona, yo, que estoy bastante alejado últimamente de las polémicas, esta noche sí le voy a contestar y voy a decir lo que me parece que tengo que decir y lo que me pide el cuerpo", añadió el periodista de TVE.

“Al final, con mi manera de comentar nunca he sido trending topic por algo malo, pero él lo ha sido permanentemente. Esto sí es un dato y no los que dicen que yo uso en las retransmisiones”, aseguró el periodista en clara alusión a las constantes críticas que Nico Abad tuvo como comentaristas de las carreras de MotoGP en Telecinco.

La respuesta de Riveras no se quedó ahí, ya que también desveló qué le pasó con el periodista cuando contactó con él para hacer una conexión en redes sociales con comentaristas y narradores de otras etapas de las retransmisiones de MotoGP: "¿Sabéis quién fue la única persona que declinó venir? Nico Abad. Está en su derecho".

“Pienso que a este señor se le ha atacado en demasía. Él tiene una manera de comentar y aporta su estilo”, sentenció Ernest Riveras, llegando a defender la forma de narrar de Nico Abad a pesar de sus criticas.