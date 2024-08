Aunque se dice que la televisión cada vez pierde más espectadores y las audiencias no es lo que eran, por la competencia de las plataformas y el consumo digital, las cadenas generalistas ponen toda la carne en el asador para perpetuar el liderazgo. Es el caso de Antena 3, que lo ha tenido durante la friolera de 31 meses consecutivos, y el de La 1 de TVE, que, después de 12 años de sequía, le ha cogido gusto a ostentarlo en junio, julio y parte de agosto, gracias a la Eurocopa y los JJOO de París. O para alcanzarlo, que es lo que le pasa a Telecinco, cansada de ser la eterna segundona. Por lo que todas comienzan la temporada con un aluvión de estrenos. Contamos aquí algunos de los más próximos.

Broncano llega a TVE

La irrupción de Mr. Broncano en la televisión pública es uno de los estrenos más esperados, porque el murciano tiene su 'fandom' (especialmente entre los jóvenes) en Movistar Plus+ por su particular manera de hacer (entre otras cosas, siempre pregunta a sus invitados cuánto ganan y la frecuencia de sus coitos) y porque su fichaje desató una polémica a debido al astronómico sueldo que ganaría, lo que provocó el consiguiente tsunami en la dirección de RTVE. Falta por ver si el nuevo programa (aún sin nombre) será tan gamberro como ‘La Resistencia’ que todos conocemos o deberá atenerse al entorno que habitará, más encorsetado, porque solo se seguirá contando con Jorge Ponce, Ricardo Castellá y Grison. Deberemos esperar al 9 de septiembre. Mientras este lunes, 26, ya conoceremos la propuesta que hacen Carlos Latre y sus ‘babylonios’ con su ‘Babylon Show’, con el que deberá competir. Además, claro está, con Pablo Motos y ‘El hormiguero’, el rey de esa franja llamada ‘access prime time’.

El duelo de las ‘reinas’ vespertinas

Cuenta la leyenda que durante años hubo una reina de la mañana, de nombre Ana Rosa Quintana, cuyo reinado residía en Telecinco, donde atesoró grandes audiencias con ‘El programa de Ana Rosa’: una cuota de pantalla del 17%. Pero la revolución que experimentó la cadena de Mediaset la llevó a trasladarse a las tardes con un nuevo proyecto que incluía sus iniciales (que no falte la marca de al casa). Y así nació su ‘TardeAR’ en septiembre de 2023, espacio que venía a competir con el de su amiga y compañera en Mediaset , Sonsoles Ónega, que un año antes se había mudado a Antena 3 para defender ahí ‘Y ahora Sonsoles’ con uñas y dientes. Pero el intento de la monarca por anexionarse el territorio parecía no haber dado sus frutos, porque la princesa se hacía (aunque fuer por poco) con ese tesoro llamado audiencias. No esperarán a septiembre para retomar su duelo: regresan el lunes, 26. Sonsoles amplía su horario una hora (empieza a las 17.00) y ha fichado a una exdirectiva de 'El programa de AR' y Ana Rosa se reencuentra con Jorge Javier Vázquez. Y colorín colorado, el cuento no ha terminado.

Xavier Grasset y otro ‘talent musical’

'Planta Baixa', el magacín de tardes que estrenó Ricard Ustrell en TV3 y que pasó luego a manos de Agnès Marquès, tras la marcha del periodista para ponerse al frente los sábados del ‘Col.lapse’, ha bajado la persiana y el traspaso del local se lo ha quedado Xavier Grasset, el presentador durante años de ‘Més 3/24’ en 3Cat. A partir de septiembre el periodista recibirá a los telespectadores en el nuevo espacio de tardes (de 17.45 a 19.15 horas) ‘La selva’, inspirado en los espacios de encuentro entre compañeros y amigos, en eso de quedar para tomar un café o 'afterwork'. El ‘Més 3/24’ se lo quedará Marina Romero. La cadena pública autonómica catalana también estrenará un gran formato de entretenimiento en el ‘prime time’ de los viernes: ‘Zenith’. El nuevo 'talent' musical, que está producido por Lavinia (artífice de 'La gran vetllada' y 'El comodín de La 1') buscará al mejor cantante intergeneracional de Catalunya y se posiciona como la gran apuesta de TV3 en la temporada, ya que se apunta a que su coste es muy superior a productos de éxito, como 'Eufòria', sin ir más lejos.

Vuelve ‘59 segundos’ y más cocina

Broncano aparte, una de las grandes novedades de La Primera de TVE es el regreso del programa ’59 segundos’ (el que mejor calla la boca a los tertulianos, porque pasado ese tiempo, se queda sin micrófono), 20 años después de su estreno, que presentaron Mamen Mendizábal, Ana Pastor y María Casado entre 2004 y 2012, fecha en la que dejó de emitirse. Ahora vuelve renovado y como presentadora a la periodista catalana Gemma Nierga, actualmente al frente del interesante ‘Café d’idees’ en La 2 de RTVE Catalunya y en RÀdio 4. Otra es el estreno de ‘El gran premio de la cocina’, un nuevo concurso de cocina presentado por Lydia Bosch y Germán González que se emitirá hacia las 14.15, en el que se valorarán dos platos: uno entregado a los 20 minutos y otro a los 35. Se espera, aunque aún no se anuncie, ‘That’s my jam, que el ritmo no pare‘, el programa que presentó Arturo Valls en Movistar Plus+. También la serie ‘Las abogadas’ sobre la matanza de Atocha en 1977 y un ‘talent’ que busca al mejor cantante de copla.

Entretenimiento nuevo y 'revival'

En cuanto a las privadas, a la espera de la tórrida comedia que protagonizará Rubén Cortada en Antena 3, ‘¿A qué estás esperando’, 'A muerte' y la serie ya vista en Atresplayer ‘Beguinas’, un estreno ya anunciado de la cadena principal de Atresmedia es el del programa ‘López y Leal contra el canal’, un divertido concurso que enfrentará al periodista y al presentador proponiéndoles retos y que presenta Eva González. Cuatro, fiel a su estilo, ofrece varios productos de entretenimiento. Dos los había presentado Juanra Bonet: el concurso ‘Boom’, que en Mediaset capitaneará Cristian Gálvez, y ‘Lo sabes no lo sabes’, ahora en manos de Xuxo Jones. Asimismo, regresa un ‘reality’ ya mítico ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?, con la original: Luján Argüelles (que hace doblete: será la malvada presentadora de ‘El rival más débil’, en Telecinco). ‘Got talent’ (Telecinco) estrena esta edición jurado: la polifacética Tamara Falcó. Y Ruth Lorenzo, ya licenciada como presentadora de concursos musicales, se pone al frente en La Sexta del ‘talent’ de pianistas ‘El piano’, con Pablo López y Mika como jurado.