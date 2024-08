El culebrón de Sofía Suescun y Maite Galdeano lleva días ocupando la parrilla de Telecinco. Desde que Maite decidiera contar que su hija la había echado de casa, la cadena ha ido llenando los contenidos de sus programas con este tema. Anoche, fue el turno de 'De viernes', que tenía como invitada a Sofía Suescun.

La influencer se sentó frente a Santi Acosta y Bea Archidona para explicar lo sucedido: "Estoy triste, pero también cansada", comenzaba diciendo. "Han sido de los peores días de mi vida y siento pena de venir aquí a tener que dar explicaciones. Pienso que estoy soñando, que no es real. Cada día es peor y creo que todavía no soy consciente de todo lo que ha pasado. Lo que pido es libertad y ser libre, no vivir con esa presión que me quitaba las ganas".

Pero, ¿cómo ha llegado la relación entre madre e hija hasta este punto? Según cuenta la exconcursante de 'GH', todo estalla a su regreso de 'Supervivientes': "Mi madre empieza molestarme en el gimnasio y a machacarme al decirme que no debería haber ido, que lo había hecho muy mal y hablando despectivamente de Kiko. Me miro al espejo y digo '¿Esto qué es? Por qué tengo que vivir esto siempre?' Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace click el cerebro, mientras lloraba con mucha ansiedad".

"Mi madre no escucha, de ahí viene mi frustración, porque es como hablar con una pared. Me agoto. Siempre me he callado". A continuación, la influencer llama a Kiko para que medie, pero lejos de eso, la tensión sigue en aumento. "Ella no para y yo no puedo más. Me voy de mi propia casa porque no puedo más, a casa de mi hermano. Se asusta mucho porque nunca me ha visto así. Me voy porque es inaguantable. Ella se queda pensando que es un rebote más".

Es justo en ese momento cuando Sofía toma la decisión y le pide a su hermano Cristian que le diga a Maite se vaya unos días al piso de Murcia, aunque deben engañarle y decirle que Sofía a va a dejar a Kiko. La navarra reconoce que no le dijo a su madre a la cara que se marchara.

Maite intenta ponerse en contacto con su hija, pero ella la bloquea en WhatsApp: "No quiero más contacto, no me vas a aportar nada, necesito desconectar". Más adelante, es cuando Maite cuenta en redes sociales que su hija la ha echado de casa. "Sabe que me va a hacer daño, pero le da igual. Ella chantajea un montón. En el trayecto de Madrid al piso de la playa, creo que va siendo consciente y chantajea que es con ella o contra ella. Me amenaza con eso, 'conmigo o contra mí, mi vida no tiene sentido".

Por último, Maite Galdeano decide regresar a la casa con un ataque de nervios y lanzando amenazas: "Salta la valla y se presenta la policía, imagínate qué vergüenza, cómo le explicas que es tu madre. No sé cómo gestionarlo y la gente me recomienda que necesito protegerme, que ponga una orden de protección, para que no vuelva a pasar esto. Joder, que tu madre te desee lo peor, imagínate qué sensación. ¿Es mi madre o mi enemigo, ¿esto qué es? Yo me vuelvo loca", comenta afectada.

Tras esto, Maite ha lanzado duros ataques contra su hija a través de redes, algo que no a Sofía le duele: "Es duro porque no quiero reconocerla. No creo que esas palabras las sienta de verdad. Quiero creer que es fruto de unos celos donde ella considera que soy de su propiedad y todos somos malos, son interesados. Prefiero que no me quieras a que me quieras tan mal", concluye entre lágrimas antes de romperse por completo. "No estoy capacitada para verle".