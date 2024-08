Muchas veces las redes sociales son el lugar perfecto para encontrar el amor. Antonio acudió a 'First dates' para tratar de encontrar a su 'media naranja', sin embargo, el propio soltero no pudo creer lo que vio ante sus ojos al conocer a la cita que le tenía preparado el programa.

El 'dating show' le concertó una cena con Belén, una soltera que nada más entrar al restaurante se percató de que Antonio era un viejo conocido para ella: "A este chico lo conocí en una red social, terminamos peleando, terminamos fatal. No acabó bien", confesó fuera de cámaras. Antonio, por su parte, tampoco se mostró muy convencido en como se desarrollaría la velada: "Veremos a ver por dónde tira la cosa".

Ya en la mesa ambos sacaron el tema a la luz: "Te lo iba a decir, pero no quería tampoco que no fluyera... Te tengo que pedir perdón, porque malinterpreté una cosa tuya que me sentó mal. Tuvimos un encontronazo de manera tonta", reconoció el joven cordobés en relación a su primera cita por redes sociales.

La explicación no se quedó ahí, Antonio continuó la historia culpandose así mismo por haber terminado mal con Blén: "Al parecer le molestó un comentario de humor andaluz", comenzó diciendo Antonio: "Yo entendí que me contestó de una manera un poco brusca, haciéndome dejar de tonto, y me enfadé con ella", zanjó el soltero.

La decisión final tuvo en el desenlace que su primer encuentro a través de las pantallas. Antonio no quiso tener una segunda cita y Belén tampoco tuvo intenciones de conocer un poco más a Antonio por ser radicalmente opuestos y mantener una constante incomodidad durante toda la cita.