Arkano se sincera tras su paso por 'Supervivientes 2024'. Tras convertirse en uno de los finalistas del reality más exigente de la televisión, el rapero ha compartido su forma de afrontar el programa. "De por sí me cuesta socializar. Allí estás 24 horas al día compartiendo un trozo de coco con gente que la mayoría te cae mal", confiesa en el podcast 'El sentido de la birra'.

"Lo he pasado muy mal. Tenía la teoría de que había micros ocultos o serpientes fake", asegura sobre la aventura más extrema que ha experimentado en su vida. "Ir a 'Supervivientes' es vivir un infierno diario desde que te despiertas… no tienes nada para huir o despejarte. No puedes coger el móvil, hablar con tu gente, es un espacio muy limitado...", continuó explicando en el citado espacio.

Además, el artista ha hablado de la ayuda psicológica que reciben en 'Supervivientes'. "Hay una psicóloga con la que hablas cada semana. Yo en los primeros días decidí no ir porque había estado toda mi vida en terapia", afirmaba

En este sentido, Arkano hizo ver lo duro que es estar aislado en Honduras: "Lo único que pensaba era que cuando saliera de allí, me tomaría una cerveza, a pesar de que es algo que llevo trabajando años", explicaba. "Yo salía convencido a nivel racional de que no quiero beber. Y conforme pasaban los días se me desdibujaba", compartió acerca de la ayuda psicológica que reciben.

Pese a todo, Arkano hacía un balance positivo de su participación en 'Supervivientes 2024': "Ha sido una bendición. Me han obligado a la fuerza a estar unos cuatro meses solo en un sitio conviviendo con gente con ayuda psicológica. Labrándome un camino sobre el que he salido muy reforzado", zanjaba satisfecho de haber formado parte del reality.