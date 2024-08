Una de las parejas sorpresa que surgió en la primera edición de 'Los vecinos de la casa de al lado' ya no está junta. Lucía Sánchez ha desvelado en su videoblog en MTMAD que roto su relación con Álvaro Boix, añadiendo que fue ella la que tomó la decisión sin guardar rencor al exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Según sus palabras, la gaditana explica que Boix estuvo en Cádiz con ella, tras 'La última oportunidad', y cuando parecía que su relación iba viento en popa, la influencer recibió una información que lo cambió todo.

Después de que el propio Álvaro le confirmase que esa información era cierta, Lucía se vio en la obligación de no continuar su relación amorosa con el de Elche, siendo así el final de su efímero, pero intento romance. "Me he llevado un chasco", afirmó la ganadora de 'GH DÚO 2'.

“No recibo lo mismo que doy”, comentó la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que defiende de las críticas asegurando que por su parte todo lo que ha sentido ha sido totalmente real y considerando que Álvaro Boix también ha sido sincero.