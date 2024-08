Jorge Javier Vázquez en serios problemas durante 'El diario de Jorge'. El presentador del programa vespertino manifestó los numerosos problemas de comunicación que sufrió a lo largo de la tarde.

"No escuchó nada", llegó a decir en más de una ocasión. El presentador de Telecinco recibió la visita del marido de Sari, que quiso acudir al programa para recibir un sentido agradecimiento. Pese a que todo parecía desarrollarse con normalidad, lo cierto es que Jorge Javier Vázquez tuvo que recurrir a la ayuda de los técnicos y los cámaras antes de solucionar los problemas de su pinganillo.

En cierto momento de la tarde, Jorge Javier dijo basta y decidió no continuar el programa hasta que los problemas fueran subsanados: "Es indispensable que yo tenga esto en funcionamiento, si no, yo no puedo continuar con el programa. Yo no puedo estar sin recibir las órdenes que me tienen que dar", lamentaba.

"Es que, no podemos estar así... Pero, esto debería haber estado ya, desde hace tres o cinco minutos, o antes... ¡Cuarto pinganillo!", se quejaba ante los espectadores de Telecinco. Una vez los problemas quedaron solucionados, 'El diario de Jorge' pudo continuar con normalidad.