Telecinco no aprende. Ya han pasado tres años desde el inicio de la crisis de audiencia y reputación de la cadena mayor de Mediaset. No solo no han recuperado su sitio, sino que perdieron hasta la segunda plaza en el ranking de cadenas más vistas. Antena 3 se distancia mucho y La1 les comió la tostada. Ahora, con la Eurocopa, más.