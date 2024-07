Terelu Campos ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Lecturas con su típico posado veraniego, pero más allá de hablar sobre el tema del verano, como ha sido el embarazo de su hija Alejandra, también ha hablado de su madre, la periodista María Teresa Campos, que falleció tras una enfermedad de varios años el pasado mes de septiembre de 2023.

En la revista, Terelu comenta que "la enfermedad se comió la mente de mi madre, la devoró y y la consumió físicamente hasta dejarla cadavérica". Además, Terelu ha respondido a Kiko Matamoros, sin nombrarle, después de unas palabras que dijo en ‘Ni que fuéramos’ sobre la periodista: “ni que fuera María de Molina”, añadiendo que el inventor del género que se le atribuía a María Teresa Campos era de Jesús Hermida.

Ante estas palabras de su excompañero en Canal Quickie, Terelu Campos afirma en su revista de cabecera que "me duele que haya sido una institución en este país y se le siga faltando al respeto. Me escandaliza que nadie entienda nuestro duelo y nuestro dolor. ¿Y yo tengo que pedir perdón? ¿A quién? ¿A qué colaborador?".

Además, sobre sus últimos meses de vida, la colaboradora de ‘¡De viernes!’ afirma que "se sentía desgraciada. Aún tengo pesadillas. No consigo ver la imagen guapa de ella. La veo siempre delgadita, muy débil. De pronto me mira y… ahí es cuando me despierto”.

Pero Terelu no solo habla de su madre en la entrevista, sino que afirma que “hago malabarismos para sobrevivir”. De su economía explica que “vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar suyo”. Eso sí, añade que “tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud”. Terelu confirma también que alguien le debe una cantidad no muy superior a los 10.000 euros, y que su hija en alguna ocasión le ha ofrecido ayuda económica.

Estos comentarios sobre la economía que tiene la presentadora han desatado la indignación en redes sociales, pues la gente no comprende que diga esto al cobrar un sueldo en '¡De viernes!' que, según afirmó Belén Esteban, estaría rondando los 3.000 euros semanales. A esto habría que añadir sus entrevistas que se cobran a parte, tanto en televisión como en prensa escrita. Además, hay que recordar que Terelu ha participado recientemente en la película '¿Quién es quién?', dirigida por Martín Cubero, y que también le habrá reportado ingresos económicos.

Finalmente, Belén Esteban y Kiko Hernández reciben un dardo contundente por parte de la hija de María Teresa: “No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. Me estás poniendo verde y vas sembrando porquería y mentira, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte para la misa?”.