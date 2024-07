'Mañaneros' sigue dejándonos momentos muy destacados en la franja matinal de La 1 de TVE. Siguiendo un poco la estela de 'Sálvame', el programa de la cadena pública ha recreado una versión hilarante versión de Don Juan Tenorio con Lydia Lozano y Alberto Gúzman como protagonistas.

Ambos colaboradores se transformaron en los personajes de la obra de José Zorrilla, portando incluso una caracterización propia del Siglo de oro en una escenografía bastante sobria y delante del resto de sus compañeros instalados en el set veraniego de 'Mañaneros'

"No es cierto, Ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor", empezó diciendo Alberto Gúzman como Don Tenorio. "Callad, por Dios. Oh, Don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tanto nunca he sentido afán", le replicó Lydia Lozano.

Esta interpretación estuvo cargado de momentos de risas, ya que, en ocasiones, se olvidaron del texto de la obra y también tuvieron problemas para leerlo en el gran tablón que el equipo del programa le habían puesto. "¿Cómo Don Juan va a llevar lentillas? Acerca ese texto", contestó el colaborador.