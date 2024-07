La última tertulia VIP de 'TardeAR' se dedicó a comentar la entrevista que Álvaro Muñoz Escassi concedió a 'De viernes'. En esta entrevista, el jinete habló de su relación con María José Suárez, lo cual dio pie a Boris Izaguirre a hablar sobre la bisexualidad.

Mientras el resto de colaboradores bromeaban con la posibilidad de que Escassi fuera un "hetero curioso", Izaguirre se dedicó a poner de relieve el miedo que muchos tienen a la bisexualidad: "Las nuevas generaciones tienen todo muchísimo más resuelto. Yo he sido homosexual por no atreverme a ser bisexual y entiendo perfectamente que un heterosexual no quiera admitir su bisexualidad".

De hecho, Boris no se quedó ahí porque también puntualizó que "una generación entera tiene un conflicto con la bisexualidad. La gente joven no tiene el problema que hemos cargado nosotros y no hemos sabido solucionar. Ahora estoy aprendiendo que es simplemente una expansión más y me gustaría que lo entendiera la mayoría de la gente".

Y estas palabras en favor de la bisexualidad no gustaron nada a su compañero Xavier Sardá, que intervino para reprochárselo: "¿Qué te pasa? Estábamos hablando de Escassi y estás haciendo un mitin que no entiendo". A este ataque, Boris recalcó lo importante que es decir todas estas cosas.