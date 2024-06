El estreno de la segunda temporada de 'La vida sin filtros' no destacó en audiencias, pero sí por una de las historias de sus invitados. En los últimos días, Mairivione Rocha se ha hecho viral por aparecer en el programa de Cristina Tarrega con su familia de muñecos de trapos.

Unos días más tardes de que se emitiese el programa, Mairivione ha reaparecido este lunes en 'Vamos a ver' junto a ellos: "Esta es una familia unida, feliz, maravillosa. Quiero mucho a mi familia. Esto es una forma de que todas las familias estén unidas: padre, madre e hijos".

Durante su intervención en el programa matinal de Telecinco, Joaquín Prat le quiso preguntar a la mujer brasileña sobre algunos aspecto de su historia sobre los cuidados familiares: ""Este mi día a día, tengo que bañar a los niños, cuidar a Marcelo porque es una persona discapacitada. Los cuidados de mi familia me ocupa todos los días. Vestirles, cuidar a los bebés, darles el biberón o la comida...".

"He ganado un poco (de dinero) en TikTok, pero ahora TikTok ya no me está pagando. Así que no, no estoy ganando dinero con mi familia", señaló la mujer, siendo contestada por Joaquín Prat por esta respuesta: "Pero, Mairivione, no son personas, son muñecos".

Las palabras del comunicador de Telecinco también tuvieron una contundente respuesta por parte de Mairivone Rocha: "Sí, son muñecos, pero son mi familia y soy feliz con ellos. Es difícil de entender. (...) Esto es una familia que apareció en mi vida hace cuatro años, me casé con Marcelo, tenemos tres hijos... Pero yo también tengo mi vida".

"Fuera del contexto de mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, mis sueños... Pero mi marido, realmente, es Marcelo. Él se ocupa y cuida de mi vida porque esto es una forma de criar diferente, es una creación mía. Yo soy feliz por tener a Marcelo y a los niños. Es una felicidad única, diferente, no soy capaz de expresarlo de otra manera. Me he casado con un muñeco y tengo tres hijos que son muñecos", añadió Mairivione.