LaSexta aprovecha la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de París 2024 para lanzar su nuevo formato con deportistas que formarán parte de ellos. Ana Peleteiro, Sara Andrés, Hugo González y Joel Plata protagonizarán 'Detrás de la medalla', documental que estrenará próximamente laSexta y que está promovido por YoPRO (Danone).

Se trata de un relato coral que supone todo un ejemplo de lo que significa esta difícil carrera para un atleta y que sirve de inspiración al resto de la sociedad en el camino hacia la meta personal de cada uno.

A través de las voces de estos cuatro deportistas de alto rendimiento, el público podrá conocer la historia de superación que hay detrás de cada uno de ellos y lo que se siente antes de enfrentarse a unos Juegos Olímpicos. Un esfuerzo que suele ser invisible para el resto de la sociedad, repleto de luces y sombras y que, en la mayoría de los casos, sólo se luce si se vuelve a casa con el preciado metal. Por eso, la producción rinde también tributo y acompaña a los deportistas de élite en el momento más importante de su vida, el que está ‘Detrás de la medalla’. La resiliencia y el sacrificio son los pilares de este documental en el que familia, amigos y equipo completan la historia de cada uno de los protagonistas, superando obstáculos vitales más allá de lo profesional.

Este es uno de los principales objetivos del documental: dar altavoz y poner en valor este sacrificio que, como estos cuatro campeones, tantos otros atletas de alto rendimiento y sus familias deben hacer para alcanzar su sueño.

Cuatro historias diferentes en busca del mismo sueño

“Hubo momentos en los que dije “¿Volveré a ser la que era? ¿Seré capaz de ser mejor?”. Estas son algunas de las preguntas que la atleta Ana Peleteiro se hizo tras su maternidad. La que fuera Bronce en triple salto en Tokio 2020, vuelve a la competición más importante en la vida de un deportista después de haber dado a luz y superando las barreras físicas y psicológicas que le ha supuesto el hecho de ser madre. Aun así, la gallega no duda en asegurar que, ”sin duda, alguna la que me da fuerzas es mi hija”. Y es que, como reconocen sus propios compañeros, “Ana cuando empieza a competir se transforma, es un animal”.

Otra de las voces del documental es Sara Andrés, campeona en velocidad y salto de longitud en Rio 2016 y ejemplo vivo de cómo la pasión por el deporte puede ser el impulso necesario en los peores momentos. “Recuerdo el momento exacto en que me llama el médico para comunicarme que tengo cáncer de tiroides y que me tienen que operar. Me quedé helada, colgué y dije: bueno, he venido a entrenar, ¿no? y entrené”, confiesa con una sonrisa la campeona. Como la madrileña define en este documental promovido por YoPRO, lo que hay detrás de cada medalla es una lucha constante contra la adversidad, y ella es la mejor testigo de este mantra.

Durante los 45 minutos que dura el documental, también recogerá el ejemplo de superación de Joel Plata, Bronce en el Campeonato Europeo de Gimnasia Artística de 2022, quien tampoco lo ha tenido nada fácil a lo largo de su recorrido profesional y vital. “Hace poco más de un año yo estaba en silla de ruedas y tumbado en una cama. Lo primero para mí era la vida y lo segundo la gimnasia”. Su carrera sufrió un giro inesperado tras el accidente de tráfico que tuvo junto a su equipo y que casi le cuesta la vida. En el documental vemos cómo el equipo de profesionales que le rodea, así como familiares y amigos, ha sido fundamental en su recuperación y por ello no podían dejar de estar presentes en este testimonio en el que la superación es el otro gran protagonista. “El trabajo y los profesionales que tengo a mi alrededor me han ayudado a volver a ser el Joel que tuvo que parar”, afirma. Ray Zapata, subcampeón de suelo, que se encontraba con él en el momento del accidente, confiesa ante la cámara: “la verdad que lo pasé muy mal. Al ver a Joel fuera de la furgoneta pensé que habría fallecido”.

A menudo, muchos jóvenes talentosos no pueden cumplir su sueño por falta de recursos o se ven obligados a dejar sus hogares para poder entrenar en las condiciones óptimas que necesitan. Es el caso de Hugo González, uno de los mejores nadadores del mundo, que abandonó España para poder alcanzar su meta, entrenando en los mejores centros de Estados Unidos. “Cuando obtuve mi primera medalla en el Campeonato del Mundo Junior empecé a pensar en EEUU. Entrenar con los mejores te hace mejor”, afirma. Para él, su familia es un pilar fundamental de la que ha tenido que separarse para entrenar en las mejores condiciones fuera de España, con las implicaciones psicológicas que ello conlleva. Igualmente, el atleta ha encontrado en su equipo una nueva familia que le respeta y admira. Como cuenta su entrenador, Dave Durden, “Hugo es el sueño de cualquier entrenador. Su deseo es ser uno de los mejores del mundo”.