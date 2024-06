La comparecencia de Patricia Ramírez en la Comisión de Interior del Senado ha tenido una especial relevancia en la actualidad televisiva. La madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha desvelado este martes en su intervención que la productora que estaría haciendo el documental de este hecho habría parado su producción.

"He hablado con la dueña de la productora que estaba entrevistando a Ana Julia Quezada y me manifestó su voluntad de parar la producción", comentó Ramírez en esta intervención en la cámara baja.

"De hecho la invité a que me la mandara por escrito y, si lo hacía, le dije que me olvidaba de estos tres años de miedo, de los gastos psicológicos, de lo que le haya tenido que pagar al abogado para hacer la querella y la denuncia que le íbamos a meter, que lo dejaba todo a un lado, que agradecía que nos hubiese entendido y que depusiera su actitud. Y que si esto era así, reconocería públicamente que al final víctimas y medios de comunicación nos podemos poner de acuerdo en aras del sentido común", continuó.

Para Ramírez, la paralización de la producción de este documental no se trata de una "victoria", ya que hay otras empresas interesadas en el caso: "Espero que si nos están escuchando, hagan lo mismo que la primera y me pueda ir a descansar tranquilamente".

En este sentido, Ramírez también afirmó que "hay que aprender, en medios y en redes sociales, a consumir sucesos" de forma responsable. "El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo", defendió, solicitaron "una verdadera implementación del Estatuto de la víctima y su modificación y adaptación" para personas como ella.

Además de anunciar una denuncia a la Guardia Civil por "hechos penales de gravedad que están aconteciendo en la prisión de Ávila", la madre de Gabriel Cruz también pidió un Pacto de Estado para las víctimas: "Este asunto es de especial trascendencia. Del mismo modo que lo hicieron con la violencia de género en 2017, lo pido para las víctimas de violencia como asesinatos, agresiones sexuales, pederastia, porque ninguna víctima nos merecemos que nos sigan haciendo daño".

Por último, Ramírez recalcó su intención de no intervenir más públicamente: "Yo me quiero volver a retirar a la intimidad, no tengo ningún afán de salir públicamente más y solo les pido que si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí, porque vea que me cuido y empiezo a construir sin piedras en el camino se lo agradezco soberanamente".