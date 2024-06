Este jueves nos enterábamos que Marta Riesco vuelve a pantalla ofreciendo su primera entrevista tras su despido de Telecinco para 'Ni que fuéramos Shhh' y hoy hemos escuchado las primeras declaraciones que hace en esa entrevista que ha concedido durante tres horas.

La reportera responde a varias preguntas: ¿por qué das esta entrevista?, ¿por qué nos has elegido para contar tu historia?, ¿dónde quieres estar? Marta responde a todo, pero sobre todo deja las cosas claras desde el primer momento.

"Sinceramente, porque creo que habéis vivido una situación muy similar a la mía, habéis sido injustamente tratados en el final de vuestra trayectoria en Sálvame, esa cadena os debía mucho, os sigue debiendo mucho porque habéis hecho feliz a mucha gente, no merecíais ese final y yo tampoco" explica la periodista cuando le preguntan por qué ha elegido el Canal Quickie par hablar por primera vez.

Además, deja claro que quiere estar en televisión: "Quiero volver a trabajar en televisión, es donde debo estar, donde nunca debí irme, amo la televisión y amo mi profesión".

La Riesco ha explicado también que con esta entrevista "no cobro nada, solo voy a cobrar en Twitter el hater que voy a tener" y que la da públicamente porque "ha pasado un año y creo que es el momento de hablar, estoy muchísimo más tranquila, veo las cosas con perspectivas y necesito que la gente sepa lo que verdaderamente pasó conmigo, las cosas que no vieron y lo que ha ocurrido después de mi despido. Quiero que sepan quién es realmente Marta Riesco, que no tiene nada que ver con la imagen que se dibujó en ese tiempo".

De esta manera, la influencer comienza su entrevista en 'Ni que fuéramos Shhh' comparándose con los colaboradores del recordado 'Sálvame' al haber desaparecido de televisión de una manera injusta.

Su entrevista

Cabal QuicKie ha lanzado ya varias promos en las que se adelanta que Marta Riesco va a ser muy sincera sobre su polémica salida de la cadena de Mediaset. Cabe recordar que Marta Riesco trabaja en el programa de Ana Rosa como reportera en el momento en el que salió a la luz su relación con Antonio David Flores. Un noviazgo que se destapaba en un momento bastante difícil para el padre de Rocío Flores dado que él también había sido despedido de Sálvame y de la productora en la que trabajaba, la extinta la Fábrica de la Tele, tras la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

En aquel momento, Riesco se convirtió en el blanco de los ataques de programas como Sálvame, donde están los mismos colaboradores (algunos, al menos) del programa en el que ahora llega para contarlo todo.

Tras Ana Rosa, Riesco pasó a trabajar en Fiesta, también como reportera. No obstante, el pasado año, a través de un comunicado, anunciaba que había sido despedida de forma repentina.

Tras perder el trabajo a las pocas semanas Riesco sufrió otro varapalo personal y su relación con Antonio David, que ella había defendido a capa y espada pese a todas las críticas, también llegaba a su fin. "Estaba muy equivocada con él y eso me hizo darme cuenta de que no debía estar triste por él. Cuando estás enamorada de alguien no escuchas las cosas que no quieres escuchar. Pero un día empiezas a darte cuenta de cosas que no querías ver. Me di cuenta de que la persona de la que me había enamorado no estaba ahí en el peor momento. Te das cuenta de que tú estabas equivocada y el resto no", contaba en uno stories de Instagram.

Marta, cuál ave fénix, tuvo que resurgir de sus cenizas y se recicló como influencer, donde acumula casi 200.000 seguidores. Ahora, vuelve a la primera línea para contar toda la verdad sobre su despido y lo que pasó con Antonio David Flores.