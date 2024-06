Ángel Cristo volvió a acudir anoche al programa 'De viernes'. Desde el plató de Telecinco, el exconcursante de 'Supervivientes' ha aprovechado su entrevista para pedir disculpas a su hermana Sofía Cristo y cargar nuevamente contra la serie 'Cristo y Rey' de Antena 3.

"Quizás las palabras no fueron las correctas. Le pido disculpas" entonaba el hijo de Bárbara Rey hacia su hermana Sofía Cristo, después de haber contado que tenía contacto con las drogas en el circo de su padre.

Sin embargo, esto no significa una reconciliación, pues cuando Cristo habla de sus planes de boda real con su pareja Ana Herminia, descarta a su hermana de la lista de invitados: "No, en mi boda solo quiero que esté gente que me hace feliz".

Ángel Cristo Jr. también ha aprovechado su visita al plató de Telecinco para arremeter nuevamente contra la serie 'Cristo y Rey' de Antena 3: "Nadie de la serie me preguntó nada, ni de mi vida, ni de mi madre, ni de mi padre. ¿Cómo pueden hacer una serie sin contar conmigo?" se quejaba.